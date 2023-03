Hammerfigur: Model Joy Corrigan posiert im knappen Bikini

Joy Corrigan (28) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die blonde Schönheit ist ein richtiges All­round­ta­lent: Mit ihrer Schwester Gina gründete sie 2019 die Bekleidungsmarke Naked Species. Für die Thriller "Reprisal" und "Aftermath" stand sie bereits vor der Kamera. Doch vor allem bei Shootings und Fashionshows fühlt sich das Model am wohlsten. Dafür muss Joy allerdings stets in Topform sein. Das scheint für sie kein Problem zu sein: Wie fit Joy wirklich ist, bewies sie jetzt nämlich mit sexy Videos!

In mehreren Storys auf Instagram teilte die Blondine die heißen Clips: Die Aufnahmen zeigen, wie Joy in einem knappen, rosafarbenen Bikini auf einer Jacht faulenzt. Für den entspannten Ausflug stylte sie sich ihre Haare zu lockeren Beach-Waves. Auch ihr Make-up hielt Joy schlicht. Eine zarte Kette und goldene Ohrringe komplettierten schließlich den Look.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Joy ihre Hammerfigur perfekt in Szene setzt: Im vergangenen Januar genoss die Victoria's Secret-Beauty einen Urlaub in Mexico – die knappe Bademode durfte auch dieses Mal nicht fehlen! Die Fans sind von Joys heißen Schnappschüssen begeistert: "Wow, ich liebe es!", "Sieht toll aus, meine Liebe!" oder "Grün steht dir erstaunlich", sind nur einige der zahlreichen Komplimente in der Kommentarspalte.

Joy Corrigan, Model

Joy Corrigan, Model

Joy Corrigan, Model

