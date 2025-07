Babybauch: Model Joy Corrigan erwartet ihr erstes Kind

Was für eine Überraschung! Die bekannte Influencerin Joy Corrigan (30) erwartet ihr erstes Kind. Am vergangenen Donnerstag wurde das Model bei einem entspannten Spaziergang abgelichtet: Sie trug einen hellblauen, hautengen Body, der ihre Babykugel perfekt in Szene setzte. Dazu kombinierte sie lässige Flipflops und eine edle Chanel-Handtasche. Laut Daily Mail ist Joy in der 13. Schwangerschaftswoche – der Vater ihres Kindes ist ihr Freund Todd Kraines.

Todd, ein enger Freund der Kardashians und bekannt aus ihrer Realityshow Keeping Up With The Kardashians, und Joy machten, ihre Beziehung vergangenen April auf Instagram öffentlich. Wie und wo die beiden sich kennengelernt haben, ist nicht bekannt. Jedoch verriet das Victoria's Secret-Model, dass sie ihren Partner noch vor der Geburt des gemeinsamen Nachwuchses heiraten möchte.

Die 30-Jährige verdient ihr Geld nicht nur über Social Media und mit Modeljobs, sie ist auch ein Ex-Playmate und Mitbegründerin der Bekleidungsmarke Naked Species. Vor knapp eineinhalb Jahren traf die junge Frau eine für sie sehr wichtige Entscheidung, als sie sich ihre Brustimplantate entfernen ließ. Wie Daily Mail berichtet, sprach das ehemalige Playmate schon mehrfach über die traumatischen Erfahrungen mit der sogenannten Brustimplantat-Krankheit, die mit einer Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden einhergehen kann. Joy sorgte sich, die optische Veränderung könnte ihrer Karriere einen Dämpfer verpassen. Jedoch traf das Gegenteil ein: Joys Karriere erlebte einen unerwarteten Aufschwung und ihr natürlicher Look wird seitdem sowohl von ihren Fans als auch von Kunden gefeiert.

filmdigitals//MEGA Joy Corrigan im Juli 2025

Instagram / joycorrigan Joy Corrigan, Model

Getty Images Joy Corrigan in New York City 2024

