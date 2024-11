"Spy Kids"-Star Robert Vito nach häuslicher Gewalt verhaftet

Der Schauspieler Robert Vito, der durch seine Rollen in den "Spy Kids"-Filmen Bekanntheit erlangte, wurde laut TMZ am Freitag aufgrund eines Vorwurfs von häuslicher Gewalt verhaftet. Angeblich reagierten Polizisten auf einen Anruf über einen Vorfall im Haus des US-Amerikaners. Robert und seine Freundin sollen in einen verbalen Streit geraten sein, der in Handgreiflichkeiten ausartete, wobei er seine Partnerin gegen Möbel gestoßen haben soll. Außerdem soll er seinen kleinen Sohn auf die Couch und ihn danach zu Boden geworfen haben.

Die Beamten untersuchten bei ihrem Eintreffen die beiden mutmaßlichen Opfer. Laut den Quellen der Strafverfolgungsbehörden des Magazins, soll der Sohn unverletzt gewesen sein, während am Körper der Freundin sichtliche Gewaltspuren gefunden wurden. Daraufhin nahmen die Polizisten den 37-Jährigen gegen acht Uhr abends in seinem Haus in Los Angeles wegen schwerer häuslicher Gewalt fest. Mittlerweile wurde er nach der Zahlung der Kaution von über 45.000 Euro wieder freigelassen und es wird erwartet, dass sein Anwaltsteam in den kommenden Tagen eine Erklärung abgibt.

Robert wurde 1987 in Tampa, Florida, geboren und erstmals durch seine Rolle als Rez in den "Spy Kids"-Filmen bekannt, die in den frühen 2000er Jahren veröffentlicht wurden. Zudem spielte er auch in "The Bernie Mac Show", Buffy – Im Bann der Dämonen und einigen anderen Serien und Filmen mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / lindz_ann24 Lindsey Jennings und Robert Vito im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / robertvito13 Robert Vito, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige