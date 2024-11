Heinz Hoenigs Frau Annika wehrt sich gegen Hassnachrichten

Heinz Hoenig (73) und seine Frau Annika (39) haben es derzeit alles andere als leicht: Der Schauspieler hat schwere gesundheitliche Probleme und kämpfte zuletzt einige Monate lang in einer Klinik um sein Leben. Da er jedoch nicht krankenversichert ist, bat seine Familie um Spenden, um seine Behandlung bezahlen zu können. Einigen Menschen stößt das aber wohl übel auf. In ihrer Instagram-Story macht Annika nun einen fiesen Kommentar öffentlich, den sie erhalten hat. "Wer beizeiten spart, hat in der Not. Diese Krankheiten werden durch einen beschissenen Lebenswandel verursacht, also warum jetzt betteln. Stirb wie ein Mann", ist auf dem Screenshot zu lesen. Fassungslos wehrt sich die Frau des Filmstars: "Im Gegensatz zu dir ist mein Mann ein Mann und versteckt sich nicht hinter einem Fake-Account!"

Doch damit nicht genug: Wie Annika weiter erklärt, wolle sie solche Anfeindungen zukünftig nicht mehr auf sich sitzen lassen. "Solche Nachrichten und Kommentare unter unseren Beiträgen erreichen uns immer wieder. Aber statt sie wie bisher zu löschen, werde ich sie künftig melden und veröffentlichen", sagt sie den Hatern den Kampf an. Dabei stellt sie aber auch klar, dass ihr Mann die an ihn gerichteten Hasskommentare gar nicht zu Gesicht bekommt: "Natürlich hielt und halte ich Heinz von solchen Boshaftigkeiten fern, damit er sich voll und ganz auf seinen Genesungsprozess konzentrieren kann und er nicht durch solche intelligenzbefreiten Aussagen verletzt wird."

Das ist nicht das erste Mal, dass Annika sich öffentlich gegen solche Nachrichten wehrt. "Wenn ich manche Kommentare im Netz lese, dann frage ich mich ernsthaft, was aus einem Teil der Gesellschaft geworden ist. Einige der Kommentare beinhalten nicht nur Hass und Häme, sondern sind an Niederträchtigkeit kaum zu überbieten", betonte sie damals auf Instagram und ergänzte: "Da wird unter anderem ein schwer kranker Mann zutiefst beleidigt und ihm der Tod gewünscht. Ein Vater, Ehemann und Schauspieler, der euch mehr als 50 Jahre lang in Film, Fernsehen und auf der Bühne unterhalten hat."

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig, Frau von Heinz Hoenig

Anzeige Anzeige