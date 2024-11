So reagierte Romina Palms Umfeld auf ihre Schwangerschaft

Das Model Romina Palm (25) hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Christian Wolf ihr erstes Kind erwartet. Die Nachricht löste nicht nur bei ihr selbst, sondern auch bei ihrem nahen Umfeld große Freude und Begeisterung aus. Wie Romina im exklusiven GALA-Interview verriet, konnte sie die frohe Botschaft vor Aufregung nicht lange für sich behalten. Sie informierte sofort ihre Mutter per WhatsApp-Nachricht: Mit den Worten "Das ist unmöglich" und einem Foto ihres positiven Schwangerschaftstests überraschte sie ihre Mutter.

Die Reaktionen aus ihrem Umfeld seien überwältigend gewesen, so Romina weiter gegenüber GALA. Eine ihrer besten Freundinnen habe ihr geschrieben: "Du bist eine so gute Freundin und Partnerin. Jetzt wirst du eine noch bessere Mutter." Diese unterstützenden Worte haben Romina bestärkt, in ihrer neuen Rolle als Mutter ihre Bestimmung gefunden zu haben. "Dafür bin ich sehr dankbar", fügte die 25-Jährige hinzu. Ihr Freund Christian erklärte ergänzend: "Mein Umfeld ist von mir ja turbulente Zeiten gewöhnt, aber meine Familie, Freunde und ich sind riesig dankbar für den neuen Menschen, der mit in unser Leben tritt." Er betonte, dass die Schwangerschaft die Verbindung des Paares noch weiter stärke.

Romina erlangte Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel", wo sie es bis ins Finale schaffte. Seitdem hat sie sich als Model etabliert und eine große Fangemeinde aufgebaut. Privat ist sie seit einiger Zeit mit Christian glücklich, mit dem sie nun ihr erstes Kind erwartet. Das Paar teilt häufig Einblicke in sein gemeinsames Leben auf den sozialen Medien und wird von Fans für seine Authentizität geschätzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm zeigt ihre Schwangerschaftstests auf Insta

Anzeige Anzeige

Action Press Romina Palm und Christian Wolf bei der FIBO 2024

Anzeige Anzeige