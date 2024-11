Christian Wolf und Romina Palm werden zum ersten Mal Eltern

Süße Nachrichten von Christian Wolf und Romina Palm (25): Das Fitness-Influencer-Paar verkündet bei Instagram, dass es zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. "Ihr habt wahrscheinlich viele Fragen. Genau wie wir. Denn als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass Romina ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist, waren wir erst überwältigt. Und vor allem sind wir seitdem voller Freude über dieses kleine Wunder", schreiben sie unter einer Reihe von Fotos. Darauf sind Romina und Christian gemeinsam am Strand zu sehen und das Babybäuchlein der ehemaligen GNTM-Kandidatin ist schon gut zu erkennen. Außerdem sind die ersten Ultraschallbilder des Babys mit dabei.

Die Fans sind entsprechend aus dem Häuschen. Sie überschütten die werdenden Eltern mit Glückwünschen. Unter die Gratulanten mischen sich auch jede Menge Promis. So schreibt Laura Maria Rypa (28) in Großbuchstaben: "Glückwunsch, mein Engel. Endlich könnt ihr es teilen." Sarah Harrison (33) schickt ebenfalls jede Menge Herzen. "Herzlichen Glückwunsch. Viel Gesundheit, Kraft und Liebe für die bevorstehende Zeit", schließt sich Influencer Twenty4tim (24) an. Zudem gratulieren Gerda Lewis (31), Umut Tekin (27) sowie dessen Freundin Emma Fernlund (23).

Während es für Romina das erste Kind ist, bringt Christian schon ein bisschen Erfahrung in Sachen Baby mit. Er hat mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena Söhnchen Noah. Die Beziehung der Eltern scheint allerdings kompliziert zu sein, denn der Unternehmer verließ Antonia noch während der Schwangerschaft. Kurz danach kam er mit Romina zusammen. Die durfte Baby Noah aber bisher nicht kennenlernen, denn Antonia verweigerte das. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es mir nicht wünschen würde. [...] Am Ende hat Toni die meiste Arbeit mit Noah und darf entscheiden", erklärte Christian dazu in einer Fragerunde auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige