Darum fühlt sich Christian Wolf bei seiner Romina angekommen

Er lässt tief in seine Gefühlswelt blicken. Hinter Christian Wolf liegen turbulente Monate: Im August hatte der Fitnessliebhaber die Trennung von seiner aktuell schwangeren Partnerin Antonia Elena bekannt gegeben. Nach hartnäckigen Liebesspekulationen machte der Unternehmer dann vor einigen Wochen seine Beziehung zu Romina Palm (24) öffentlich. Zwischen ihm und der Ex von Stefano Zarrella (33) scheint es seither blendend zu laufen. Nun verrät Christian auch, warum!

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich Christian den neugierigen Fragen seiner Fans. Dabei glaubt ein Follower zu wissen, dass er sich bei der einstigen Germany's Next Topmodel-Finalistin endlich angekommen fühle. "Zwischen Romy und mir klappt es einfach supergut. [...] Ich bin auch ein ganz anderer Mensch in der Beziehung", bestätigt der Influencer daraufhin und fügt hinzu: "Bei uns harmoniert es halt extrem gut."

Erst vor wenigen Wochen verriet der Blogger im Netz, dass er jede freie Minute mit seiner Liebsten verbringt. "Also das, was wir machen, könnte man schon als Zusammenwohnen bezeichnen", betonte der Geschäftsmann und erklärte die Situation genauer: "Wir verbringen zumindest sehr viel Zeit an verschiedenen Orten gemeinsam."

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Dezember 2023

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf, November 2023

