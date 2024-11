Bestätigt: Denzel Washington spielt in "Black Panther 3" mit

Denzel Washington (69) hat in einem Interview mit der australischen "Today Show" enthüllt, dass er im nächsten Film "Black Panther 3" mitspielen wird. Der Schauspieler bestätigte, dass Regisseur Ryan Coogler (38) eine Rolle für ihn schreibe. Damit hat Denzel nicht nur seine eigene Beteiligung bestätigt, sondern auch die Existenz des dritten Teils – obwohl die Produktionsfirma Marvel Studios dies noch nicht offiziell angekündigt hat. Diese Informationen kamen im Rahmen der Promotiontour für den kommenden "Gladiator II"-Film ans Licht, in dem er ebenfalls mitwirkt.

Im Interview sprach der 69-Jährige ausführlich über seine zukünftigen Projekte und Karrierepläne. Er erwähnte, dass er nur noch wenige Filme drehen wolle und sich auf besondere Rollen konzentrieren möchte. "Ich weiß nicht, wie viele Filme ich noch machen werde, wahrscheinlich nicht mehr so viele. Ich möchte Dinge tun, die ich noch nicht getan habe", erklärte er gegenüber der Fernsehsendung. Neben "Black Panther 3" plant er, erneut die Rolle des Othello auf der Bühne zu spielen, diesmal im Alter von 70 Jahren. Zudem arbeitet er an Filmen mit renommierten Regisseuren wie Ridley Scott (86), Steve McQueen und Antoine Fuqua (58). In Antoine Fuquas Netflix-Film wird er die historische Figur Hannibal darstellen.

Seine Verbindung zu Black Panther und dessen Erbe geht tief. Der verstorbene Chadwick Boseman (✝43) – der in den ersten beiden Filmen als König T'Challa von Wakanda zu sehen war – hatte einst enthüllt, dass Denzel ihm als Mentor und finanzieller Unterstützer während seines Studiums geholfen hatte. Bei einer Ehrung für Denzel sagte Chadwick: "Es gibt keinen 'Black Panther' ohne Denzel Washington." Die Nachricht über seine Teilnahme am dritten Teil könnte daher als eine besondere Würdigung von Chadwicks Vermächtnis gesehen werden.

Getty Images Denzel Washington im Oktober 2024

Getty Images Denzel Washington im Jahr 2019

