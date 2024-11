Rumer Willis schwärmt von Demi Moore an ihrem 62. Geburtstag

Rumer Willis (36) hat ihrer Mutter Demi Moore (62) zu ihrem 62. Geburtstag am Montag herzlich gratuliert. Die älteste Tochter von Demi und Bruce Willis (69) teilte auf Instagram eine Reihe von alten Fotos, auf denen die junge Demi mit kurzen Haaren zu sehen ist, wie sie ihre kleine Tochter trägt. Zu ihrem Beitrag schrieb Rumer: "Alles Gute zum Geburtstag an die Größte aller Zeiten. Ich liebe dich so sehr. Ich habe so ein Glück, dich zu haben. Du bist die lustigste, verrückteste, speziellste und schrulligste Skorpion-Frau."

Sie fügte noch den Hashtag #heißeoma hinzu – eine Anspielung darauf, dass Demi nun Großmutter ist. Rumer betonte zudem, dass es eine Freude sei, zu sehen, wie ihre Mutter dieses Jahr vor Liebe, Stil und Stärke aufblühe. Rumers Schwestern, Scout (33) und Tallulah (30), schlossen sich den Glückwünschen an und teilten eigene Beiträge auf Social Media. Tallulah schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an meine buchstäbliche Skorpion-Bombe." Auch Scout zeigte ihre Wertschätzung für ihre Mutter und nannte sie ihre "konstante Inspiration" und "Quelle unerschütterlicher Liebe".

Demi Moore und Bruce Willis waren von 1987 bis 2000 verheiratet und haben zusammen drei Töchter: Rumer, Scout und Tallulah. Erstere wurde kürzlich selbst Mutter und machte Demi damit zur Großmutter der kleinen Louetta. Die Schauspielerin hat in letzter Zeit offen über das Älterwerden gesprochen – insbesondere im Zusammenhang mit ihrem neuen Film "The Substance". Darin spielt Demi eine fiktive Berühmtheit, die eine illegale Droge ausprobiert, um eine jüngere Version von sich selbst zu erschaffen. Trotz des Themas des Films betonte die 62-Jährige, dass sie ihr Alter annehme. In einem Interview mit Variety sagte sie: "Wer sagt, dass jemand nicht auf eine bestimmte Weise aussehen oder bestimmte Dinge tun kann?"

Instagram / rumerwillis Throwback-Foto von Demi Moore und Rumer Willis

Getty Images Demi Moore, US-Schauspielerin

