Demi Moores Ex Daniel Humm hat seine Partnerin geheiratet

Daniel Humm hat seine Partnerin Annabelle Dexter-Jones geheiratet! Die Hochzeit des Schweizer Sternekochs und der US-amerikanischen Schauspielerin fand im kleinen Kreis in New York statt, wie aus Beiträgen in seiner Instagram-Story hervorgeht. Umgeben von ihren Liebsten gaben sich die beiden das Jawort. Die Braut trug dabei ein elegantes weißes Hochzeitskleid aus fließendem Stoff mit tiefem Ausschnitt, das sie bei der Trauung mit einem Spitzenschleier ergänzte. Daniel entschied sich derweil für einen klassischen schwarzen Anzug, gepaart mit einem weißen Hemd – ohne Krawatte oder Fliege.

Die Beziehung des Spitzenkochs zu Annabelle, bekannt aus Serien wie "Succession", war erstmals im Herbst 2024 öffentlich bekannt geworden. Bereits im Februar dieses Jahres sorgten sie dann erneut für Schlagzeilen, als sie ihre Verlobung offiziell verkündeten. Via Instagram gab Daniel bekannt, dass er um die Hand der 38-Jährigen angehalten hat: "Wenn du es weißt, weißt du es. Bei dir war es so offensichtlich. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass jemand so Besonderes existiert und du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist. Gemeinsam werden wir diese Reise für immer machen. Ich liebe dich."

Annabelle ist nicht die erste prominente Partnerin an Daniels Seite. Vor ihrem Kennenlernen war der Spitzengastronom mit Schauspielerin Demi Moore (62) liiert. Die zwei dateten sich 2022, doch die Beziehung hielt weniger als ein Jahr. Davor war der Kulinar mit Laurene Powell Jobs, der Witwe des Apple-Gründers Steve Jobs (✝56), zusammen. Daniel stammt aus Strengelbach im Kanton Aargau und gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Sterneköchen. Sein New Yorker Restaurant Eleven Madison Park bekam 2017 die Auszeichnung des weltbesten Restaurants.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Theo Wargo, Getty Images / Rob Kim Collage: Demi Moore und Daniel Humm

Anzeige Anzeige

Instagram / danielhumm Daniel Humm und Annabelle Dexter-Jones, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / princesssummerfall Annabelle Dexter-Jones und Daniel Humm, Juni 2025