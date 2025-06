Tierliebe pur: Demi Moore zieht verwaiste Entenküken groß

Demi Moore (62) hat eine herzerwärmende Überraschung mit ihren Fans geteilt: Die Schauspielerin hat drei verwaiste Stockentenküken adoptiert. Über Instagram verkündete sie die frohe Nachricht und zeigte in Videos und Bildern, wie die flauschigen Küken sie und ihre Familie bei einem Ausflug begleiteten. "Unter der Anleitung meines örtlichen Tierarztes arbeiten wir daran, sie aufzuziehen, bis sie alt genug sind, um wieder in ihrem natürlichen Lebensraum ausgesetzt zu werden", schrieb Demi dazu, die die Nähe zu den in Europa häufig vorkommenden Schwimmenten sichtlich zu genießen scheint. In einem Foto trägt die dreifache Mutter ihre quakenden Zöglinge eingekuschelt in ihrer Jacke.

Demi ist bekannt als große Tierliebhaberin und stolze Hunde-Mama – insgesamt teilt sie ihr Leben mit neun Vierbeinern. Besonders ins Rampenlicht rückt dabei immer wieder ihr geliebter Chihuahua Pilaf, der regelmäßig bei bedeutenden Events an ihrer Seite ist und während der vergangenen Award-Saison kurzerhand selbst viral ging. Pilaf, die winzige braun-weiße Hündin, begleitet die Hollywood-Ikone auf Reisen rund um die Welt und baut sich dabei ein ganz eigenes Netzwerk auf: Erst kürzlich wurde sie dem Hund von Demis Schauspielkollegen Glen Powell (36) vorgestellt. "Sie war einfach für mich bestimmt und ich für sie", schwärmte die 62-Jährige in einem Interview mit dem Hundemagazin Dogue über ihre Fellnase. Der kleine Hund hat einen festen Platz in ihrem Herzen – und offenbar auch in ihrem Bett, wie die Schauspielerin humorvoll gestand.

Neben ihrer Leidenschaft für Tiere ist Demi inzwischen überglückliche Großmutter. Seit der Geburt ihrer Enkelin Louetta im April 2023 genießt sie die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie in vollen Zügen. Louetta ist das erste Kind von Demis ältester Tochter Rumer Willis (36) und bringt besonders viel Freude in das Leben der Schauspielerin. Die neuen Entenküken, die nun vorübergehend zum erweiterten Familienkreis gehören, scheinen diese Harmonie perfekt zu ergänzen – nicht zuletzt, weil sie auch das Interesse und die Zuneigung ihrer Enkelin geweckt haben, wie die süßen Familienbilder zeigen.

Instagram / demimoore Demi Moore und ihre Hündin Pilaf, Februar 2024

Instagram / rumerwillis Demi Moore und ihre Enkeltochter Louetta

