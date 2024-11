Candiace Dillards Sohn Jett hat das Licht der Welt erblickt

Candiace Dillard Bassett (37) und ihr Ehemann Chris Bassett haben süße Neuigkeiten zu verkünden: Ihr Baby ist da! Am 3. Oktober 2024 hat Jett Maxwell Lee Bassett das Licht der Welt erblickt. "Er ist einfach das süßeste kleine Ding. Chris und ich könnten nicht glücklicher sein. Es ist so ein Klischee zu sagen, aber er hat so viel Freude in unser Leben gebracht, auf eine Weise, die ich vorher nicht hätte beschreiben können. Es ist pure Liebe!", schwärmt die Sängerin im Interview mit People. Nachdem sie ihren kleinen Schatz die vergangenen Monate in ihrem Bauch getragen hat, ist sie nun bereit für ein Leben an seiner Seite.

Äußerlich komme der Kleine ganz nach seiner Mutter. "Er sieht aus wie ich! Damit habe ich nicht gerechnet!", erklärt sie überglücklich, muss aber zugeben, dass er charakterlich eher seinem Vater ähnele: "Ich muss sagen, sein Gemüt ist sehr ruhig, also kommt er in dieser Hinsicht definitiv nach seinem Papa. Er schläft gut in der Nacht, und wenn er wach ist, ist er super cool. Er chillt einfach. Er hängt ab. Und er ist super lächelnd und liebt es zu lachen." Candiace und Chris haben sich bei der Namensgebung etwas Besonderes überlegt: "Die Bedeutung seines Namens war mir wirklich wichtig", erklärte sie. Der Name Jett kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie Exzellenz. Zudem trägt das Kind noch zwei weitere Vornamen – Lee hat er von Candiaces Vater geerbt.

Für die Real Housewives-Darstellerin ist Jett der erste Nachwuchs. Für Chris ist er bereits das vierte Kind – die Internet-Persönlichkeit brachte drei weitere Kinder aus früheren Beziehungen in die Ehe. "Ich wünschte, ich hätte nicht so lange gewartet", erklärt Candiace in Bezug darauf, mit 37 Jahren erstmals Mutter geworden zu sein, fügt jedoch hinzu: "Aber ich bereue es auch nicht." Denn sie habe bisher jeden Moment ihrer persönlichen Reise mit offenen Armen empfangen und genossen.

Getty Images Candiace Dillard Bassett, "Real Housewives"-Bekanntheit

Getty Images Chris Bassett und Candiace Dillard Bassett, "Real Housewives of Potomac"-Stars

