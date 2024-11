Candiace Dillard Bassett vermisst Schwangerschaftsrundungen

Candiace Dillard Bassett (37), bekannt aus "The Real Housewives of Potomac", vermisst ihr Schwangerschaftsgewicht. Die Reality-TV-Darstellerin und Sängerin brachte am 3. Oktober ihren Sohn Jett Maxwell Lee Bassett zur Welt. Nun verriet sie, dass sie traurig darüber ist, wie schnell sie ihre zusätzlichen Kilos verloren hat. "Ich trauere um meine 64 Kilo", sagte Candiace gegenüber People Magazine und betonte, wie stolz sie auf jedes einzelne Kilo während ihrer Schwangerschaft gewesen sei. Vor der Schwangerschaft wog sie etwa zwischen 49 und 50 Kilogramm.

Besonders begeistert war Candiace von ihren neuen Kurven. "Ich habe Beine, Hüften und Körper bekommen und war so glücklich, kurvig zu sein. Es hat Spaß gemacht", erzählte sie freudig. Ihr Ehemann Chris Bassett teilte diese Freude: "Er war im siebten Himmel und hat alles an mir angefasst", scherzte sie. Obwohl ihre Schwester Crystal und Chris ihr versicherten, dass einige der neuen Rundungen geblieben sind, ist Candiace enttäuscht, dass ihre Brüste kleiner wurden und ihr Bauch fast vollständig verschwunden ist. Sie hofft jedoch, dass ihr Po und ihre kräftigen Oberschenkel bleiben.

Candiace hat die Schwangerschaft in vollen Zügen genossen. "Ich liebte es, schwanger zu sein, was für mich eine Überraschung war", gab sie zu. Anfangs hatte sie Angst vor Übelkeit und den Veränderungen ihres Körpers, doch das Gegenteil trat ein. Besonders dankbar ist sie für ihr "Mama-Dorf" aus Freundinnen und ihrer Schwester, die bereits Mütter sind und sie mit Rat und Unterstützung versorgen. "Ich fühle mich eingehüllt und sicher, weil ich so viele tolle Mütter um mich herum habe, die ihre Weisheit mit mir teilen", sagte Candiace. Die späte Geburt ihres Sohnes ermöglicht es ihr, von den Erfahrungen ihrer Freundinnen zu profitieren, was ihr in ihrer neuen Rolle als Mutter zusätzliche Sicherheit gibt.

Instagram / therealcandiace Candiace Dillard Bassett, Reality-TV-Star

Getty Images Chris Bassett und Candiace Dillard Bassett, "Real Housewives of Potomac"-Stars

