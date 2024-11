Nach Geburt: Candiace Dillard Bassett hat ein Blutgerinnsel

Candiace Dillard Bassett (37) erholt sich derzeit von gesundheitlichen Komplikationen nach der Geburt ihres ersten Kindes. Sechs Wochen nachdem die ehemalige Real Housewives-Darstellerin und ihr Ehemann Chris Bassett ihren Sohn Jett Maxwell Lee Bassett willkommen geheißen hatten, verrät sie nun gegenüber E! News: "Ich habe ein Blutgerinnsel in meinem linken Eierstock und muss deshalb Blutverdünner nehmen", gibt aber im gleichen Atemzug Entwarnung: "Aber es funktioniert alles so, wie es soll. Es ist alles in Ordnung. Ich mache meine Spritzen zweimal am Tag und schaue meinen Sohn an und stelle fest, dass, was auch immer passiert, es das alles wert ist."

Auch wenn Candiace aktuell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, weiß sie, für wen sie kämpft. "Es ist ein unglaubliches, unbeschreibliches Gefühl. Ich habe noch keine Worte, um es zu erklären. Ich bin ein anderer Mensch, eine andere Frau. Ich bin neu. Ich bin auch müde und manchmal ein bisschen zerzaust," schwärmt sie von ihrem neugewonnenen Mamaglück. Sie fühle sich momentan wie in einer anderen Welt, so beseelt ist sie von der Geburt und der Ankunft ihres Sohnes.

Candiace und Chris gehen bereits seit einigen Jahren zusammen durchs Leben. Anfang Oktober machte dann das erste gemeinsame Kind das Liebesglück perfekt. Für den frischgebackenen Papa ist Jett allerdings schon Kind Nummer vier. Im Interview mit People gab die TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen ein paar Details über ihren Sohn preis und plauderte beispielsweise aus, dass der kleine Mann ganz wie die Mama aussehe. Und auch der Name Jett habe eine ganz bestimmte Bedeutung für die Eltern, wie Candiace erklärte. Demnach komme der Name aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie Exzellenz. "Die Bedeutung seines Namens war mir wirklich wichtig," machte sie deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Candiace Dillard Bassett im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Bassett und Candiace Dillard Bassett, "Real Housewives of Potomac"-Stars

Anzeige Anzeige