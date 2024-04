Süß! "Real Housewives"-Star Candiace Dillard ist schwanger

Es gibt süße Neuigkeiten! Der "The Real Housewives of Potomac"-Star Candiace Dillard Bassett und ihr Ehemann Chris Bassett erwarten ihr erstes gemeinsames Baby! Das verkünden die beiden jetzt in einem Interview mit Entertainment Tonight. "Ich bin in der 13. Woche, also gerade so im zweiten Trimester. Es war seltsam, aber auch wirklich schön, dass wir es bis zu diesem Punkt für uns behalten konnten", erzählt die 37-Jährige strahlend. Bisher wusste nur der engste Familien- und Freundeskreis von ihrem kleinen Wunder.

Schon bei "The Real Housewives of Potomac" konnten Zuschauer das Paar auf ihrer Reise zu einem gemeinsamen Kind begleiten. Dort zeigten sie ihre Termine mit Fruchtbarkeitsspezialisten und teilten ihre Erfahrungen mit künstlicher Befruchtung. Doch jetzt, nach ihrem Austritt aus der amerikanischen Reality-TV-Serie, hat es endlich geklappt! Und wie geht es der werdenden Mama? "Ich fühle mich bisher sehr gesegnet [...] und mir ging es nicht super schlecht. Ich habe keine besonders verrückten Schwangerschaftssymptome", erklärt die 37-Jährige.

Für Candiace ist es das erste Kind, Ehemann Chris hat bereits drei Kinder aus zwei vorherigen Beziehungen. Dass ihr Mann schon Vater ist, stellt für die Sängerin aber kein Problem dar. Sogar ganz im Gegenteil, es beruhigt sie bezüglich ihrer eigenen Schwangerschaft: "Es ist ein großer Trost zu wissen, dass er das schon dreimal gemacht hat, mit zwei Jungen und einem Mädchen. Er hat also beide Seiten gesehen." Eine Familie sind Candiace, Chris und seine Kinder aber schon seit knapp einem Jahrzehnt. Das Paar hatte sich 2015 in einem Restaurant in Washington D. C. kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später verlobten sie sich und heirateten im August 2018.

Getty Images Candiace Dillard Bassett, Sängerin

Instagram / therealcandiace Candiace Dillard Bassett und Chris Bassett

