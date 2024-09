Dreimal geweint: So schön war Candiace Dillards Babyparty

Im April dieses Jahres hat Candiace Dillard Bassett (37) die superschönen Nachrichten verkündet: Sie erwartet ein Baby! Jetzt ist es fast so weit, dass sie ihren kleinen Sprössling auf der Welt begrüßen darf – und das muss natürlich gefeiert werden. Die Real Housewives-Bekanntheit hat Us Weekly zur Babyparty eingeladen und gab ein paar Einblicke in die Feierlichkeiten preis. Wie sie erzählt, hat sie schon auf dem Weg zur Party dreimal Tränen vergossen. "Wir feiern die bevorstehende Geburt unseres Sohnes! Es ist immer noch so surreal, das überhaupt zu sagen", meint sie und fügt hinzu: "Meine ganze Familie zu sehen, meine Eltern, meine Großmutter, meine Tanten und all die Menschen, die mich und meinen Mann von Anfang an gekannt und geliebt haben... Es gibt kein größeres Gefühl."

Die Details der Party wurden von Candiace perfekt geplant. Auf der Gästeliste befanden sich nur Familie, Freunde und Mütter, die sie bewundert. Noch dazu hat sie die Party in Zusammenarbeit mit demselben Team auf die Beine gestellt, die auch schon ihre Hochzeit mit Ehemann Chris Bassett veranstaltet haben. Dass sich die Deko und das Thema beider Feiern im Stil ähneln, sei Absicht gewesen. Es gab grüne Gestecke, eine dreistöckige Torte, weiße Tischdeko und sogar gigantische Kronleuchter. Trotz der ganzen Vorfreude ist die Reality-TV-Bekanntheit auch sehr nervös, was die Geburt ihres Sohnes angeht. Wie sie dem Magazin erzählt, bereitet sie sich extrem auf die Zeit im Krankenhaus vor: "Ich habe für sanfte und leichte Wehen und eine sichere Geburt gebetet und mich mit vielen Dehnübungen auf die Geburt vorbereitet!"

Candiace und ihr Liebster gaben die Neuigkeiten ihrer Schwangerschaft gegenüber Entertainment Tonight bekannt. Zu dem Zeitpunkt war die Beauty schon in der 13. Woche! "Es war seltsam, aber auch wirklich schön, dass wir es bis zu diesem Zeitpunkt für uns behalten konnten", hatte sie damals verraten. Chris selbst ist schon Vater von drei Kindern aus einer früheren Beziehung, doch für die Sängerin ist es das erste Baby.

Instagram / therealcandiace Candiace Dillard Bassett und Chris Bassett

Getty Images Chris Bassett und Candiace Dillard Bassett, "Real Housewives of Potomac"-Stars

