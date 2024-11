Céline Dion und J.Lo singen bei Mode-Event in Saudi-Arabien

Bei einer glamourösen Veranstaltung des libanesischen Modeschöpfers Elie Saab (60), die am 13. November in Saudi-Arabien stattfand, sorgten Céline Dion (56) und Jennifer Lopez (55) für musikalische Höhepunkte. Die beiden Superstars traten gemeinsam vor einem begeisterten Publikum auf und verzauberten mit ihren Performances. Auch ihre Outfits konnten sich sehen lassen: Wie Fotos zeigen, die die Daily Mail veröffentlichte, trugen beide Sängerinnen elegante Glitzerkleider: Während Céline in einem bodenlangen, schimmernden rosafarbenen Kleid die Zuschauer entzückte, rockte J. Lo die Bühne in einem funkelnden silberfarbenen Body.

Céline, die in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer Krankheit pausieren musste, feierte im Sommer ihr Comeback bei den Olympischen Spielen in Paris. Nach der vielfach umjubelten Darbietung bei der Eröffnungszeremonie hat die kanadische Musikerin anscheinend wieder Blut geleckt. "Der Erfolg hat sie nur noch mehr angespornt. Sie arbeitet bereits an ihren nächsten Auftritten", verriet ein Insider gegenüber der InTouch.

Die "My Heart Will Go On"-Interpretin leidet am Stiff-Person-Syndrom. Die seltene neurologische Erkrankung führt unter anderem zu einer erhöhten Muskelspannung und Krämpfen. In ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion", die am 25. Juni bei Amazon Prime erschienen ist, gewährt die Künstlerin schonungslos ehrliche Einblicke in ihr Leben mit der Krankheit.

