Nach Olympia-Konzert: Céline Dion möchte öfter auftreten

Céline Dion (56) hat nach ihrem erfolgreichen Auftritt bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris große Pläne. Die Musikikone trat vor wenigen Wochen auf dem Eiffelturm auf und begeisterte damit ein riesiges Publikum. Nun plant die Sängerin wohl eine Reihe von weiteren Auftritten in den kommenden Jahren. Trotz ihrer gesundheitlichen Herausforderungen ist sie entschlossener denn je, ihre Fans weiterhin mit ihrer einzigartigen Stimme zu verzaubern. Céline hat sich bekanntlich 2022 aufgrund des Stiff-Person-Syndroms eine Auszeit genommen, doch dieser umjubelte Auftritt hat ihren Ehrgeiz neu entfacht. Ein Insider verrät der Zeitschrift In Touch: "Der Erfolg hat sie nur noch mehr angespornt. Sie arbeitet bereits an ihren nächsten Auftritten."

Diese Pläne kommen, nachdem Céline 2022 aufgrund ihrer Diagnose des Stiff-Person-Syndroms eine Pause von der Bühne einlegen musste. Während der Eröffnungszeremonie sang sie Édith Piafs "Hymne À L'Amour". Der Vertraute der Sängerin fügt hinzu: "Es bedeutet nicht, dass sie über den Berg ist, aber ihre Genesung schreitet voran. Sie wird weiterhin jeden Tag kämpfen müssen, aber sie gibt nicht auf und will ein positives Beispiel für ihre Fans und alle, die an dieser Krankheit leiden, setzen."

Nach ihrer gefeierten Performance blieb Céline bodenständig und nutzte die Gelegenheit, um die Stadt der Liebe zu erkunden. In einer legeren Kombi aus Denim-Hoodie und langärmeligem Hemd mischte sie sich unter die Menschen und traf auf Fans, die sie herzlich begrüßten, wie Mirror berichtet. Einer von ihnen brachte sie sogar zum Weinen, indem er ihr eine einzelne Rose überreichte. Trotz Spekulationen, dass sie für den Auftritt bei Olympia zwei Millionen Dollar erhalten habe, stellte das Olympische Komitee laut UNILAD klar, dass keine der Künstlerinnen und Künstler bezahlt worden seien.

