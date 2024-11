Süßes Foto: Romeo Beckham macht neue Beziehung offiziell

Romeo Beckham (22) hat seine neue Beziehung öffentlich gemacht. Der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50) teilte vor wenigen Stunden ein gemeinsames Foto mit seiner neuen Freundin Gray Sorrenti auf Instagram. Auf dem Schnappschuss sind die beiden entspannt auf der Rückbank eines Autos zu sehen, ihre Finger sind ineinander verschränkt und Romeo küsst liebevoll ihre Hand. Damit bestätigt er die Gerüchte über eine neue Liebe nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin Mia Regan (21) Anfang des Jahres.

Bereits bei der Paris Fashion Week wurden Romeo und Gray zusammen gesehen, als sie Victoria bei ihrer Show unterstützten. Auch in New York wurden die beiden gemeinsam gesichtet, wo sie der Daily Mail zufolge kaum die Finger voneinander lassen konnten. Gemeinsam mit Freunden verbrachten sie Zeit in der Stadt und zeigten dabei offen ihre Zuneigung. Mit dem gemeinsamen Foto machen sie nun endlich ihre Beziehung offiziell und räumen alle Spekulationen aus dem Weg.

Zuvor war Romeo fünf Jahre lang mit Mia Regan durchs Leben gegangen. Die beiden gaben jedoch Ende Februar ihre Trennung bekannt. Zu einem Instagram-Schnappschuss der beiden schrieb Mia damals: "Das ist Ro. Wir sind miteinander aufgewachsen, seit wir 16 sind! Die Liebe nimmt verschiedene Formen und Wege an, wenn man reifer wird." Schon damals stellte sie klar, dass zwischen ihnen trotz der Trennung alles gut sei. "Wir teilen jede Menge Liebe und Respekt füreinander", betonte sie.

Getty Images Gray Sorrenti, Fotografin

Getty Images Romeo Beckham und Mia Regan, im Dezember 2023

