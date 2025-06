Gemeinsame Partynacht: Flirtet Romeo Beckham mit Caro Daur?

Romeo Beckham (22) sorgt mit neuen Dating-Gerüchten für Aufsehen! Der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) wurde am vergangenen Samstagabend zusammen mit der deutschen Influencerin Caro Daur (30) in Paris gesichtet. Die beiden verließen zuerst dieselbe Party im schicken Hotel Costes und sollen später gemeinsam im Giulia Nachtclub bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben. Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen, wie das Duo nach der Feier offenbar ins gleiche Auto stieg. Obwohl sie den Klub am Ende getrennt verließen, heizen die Schnappschüsse Spekulationen um eine mögliche Romanze an.

Dabei kommt Romeos Abend mit Caro nur wenige Tage nach der Trennung von seiner Ex-Freundin Kim Turnbull. Mit ihr war der 22-Jährige rund sieben Monate liiert. Einem Informanten der Daily Mail zufolge wurde das Ende der Beziehung unter anderem durch Konflikte innerhalb der Beckham-Familie verursacht. Besonders sein älterer Bruder Brooklyn Beckham (26) und dessen Frau Nicola Peltz (30) sollen keine großen Fans der Verbindung von Romeo und Kim gewesen sein.

Ob zwischen Caro und Romeo tatsächlich etwas läuft oder es sich nur um einen unverbindlichen Flirt handelt, ist nicht bekannt. In einem früheren Interview mit Bunte betonte die Medienpersönlichkeit jedoch, dass sie nach der Trennung von Tommi Schmitt (36) wohl erstmal keinen neuen Partner an ihrer Seite haben wird. Die Blondine und der Moderator trennten sich vor etwa drei Jahren. "Es wird nicht möglich sein, meinen Vater zu toppen. Erinnert euch an meine Worte: Mit 80 werde ich irgendwo mit Katzen sitzen, wahrscheinlich ohne Mann, weil mein Papa einfach zu lieb ist", lachte sie während des Gesprächs mit dem Magazin.

Spread Pictures / MEGA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025

Getty Images Influencerin Caro Daur, Juni 2025

