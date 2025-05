Trotz Familienskandal: David Beckham hofft auf Ritterschlag

David Beckham (50) hat offenbar große Hoffnungen auf einen Ritterschlag und pflegt eine enge Beziehung zu König Charles (76) III., wie bei einem gemeinsamen Auftritt am 19. Mai bei der Chelsea Flower Show deutlich wurde. Dort erkundigte sich der Monarch persönlich, ob David sein Geburtstagsgeschenk erhalten habe, was die Freundschaft zwischen den beiden unterstreicht. "Beckham hat so viel karitative Arbeit gemeinsam mit Charles geleistet", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Neben David könnte auch Ehefrau Victoria Beckham (51) auf eine Ehrung hoffen – den Titel einer Dame für ihre Verdienste in der Modebranche. Doch ein Familienskandal scheint die Ambitionen des Sportlers derzeit etwas zu überschatten.

Besonders die Beziehung zwischen David und seinem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt aktuell für Wirbel. Brooklyn, der am 2. Mai nicht an der Feier zum 50. Geburtstag seines Vaters teilnahm, scheint einen größeren Abstand zur Familie zu suchen. Im Zentrum der Spannungen stehen dem US-Blatt zufolge Schwierigkeiten zwischen Brooklyn und der Freundin seines Bruders, Romeo Beckham (22). Ein Angebot, Brooklyn und seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30), die Geburtstagsfeier separat zu würdigen, wurde von David und Victoria ausgeschlagen, was die Wogen offensichtlich nicht glätten konnte.

Die familiären Spannungen scheinen nicht neu zu sein: Schon seit Brooklyns Hochzeit mit Nicola im April 2022 soll es laut dem Magazin immer wieder Unstimmigkeiten zwischen Victoria und Nicola geben. Trotz des familiären Gewitters bleibt David seiner patriotischen Haltung und dem Respekt vor der königlichen Familie treu. Sein Einsatz für wohltätige Zwecke und seine Hingabe zu seiner Heimat lassen den Ritterschlag für David greifbar erscheinen. Für Außenstehende bleibt dabei interessant, dass Charles selbst in seiner Familie mit schwierigen Konstellationen zu kämpfen hat – eine Gemeinsamkeit, die beide Männer offenbar nicht nur verbindet, sondern vielleicht auch ein Gesprächsthema mehr schafft.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: David Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham, Februar 2025

