Die Beckhams fühlen sich von ihrem Sohn Brooklyn "verraten"

David (50) und Victoria Beckham (51) sind tief getroffen von einem ernsthaften Zerwürfnis in ihrer Beziehung zu ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26). Der Bruch wurde offenbar durch die Abwesenheit von Brooklyn und seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) bei Davids 50. Geburtstag in London zu Beginn des Monats ausgelöst. Ein Insider verriet dem Magazin Us Weekly, dass dies für das Ehepaar Beckham "ein Schlag" gewesen sei und sie sich "verraten" fühlten. Seit dem Vorfall haben die beiden keinen direkten Kontakt zu ihrem Sohn aufgenommen.

Das Zerwürfnis soll in tief verwurzelten Spannungen begründet liegen, die mit unterschiedlichem Einfluss und Plänen für Brooklyns Zukunft zusammenhängen. Die Schauspielerin Nicola entstammt einer einflussreichen Familie, was das Machtgefüge in der Familie Beckham offenbar durcheinandergebracht hat. Brooklyn selbst scheint sich durch seine Ehe und das Leben mit Nicola verändert zu haben. Freunde der Familie berichten, dass Brooklyn Wert darauf legt, seine eigenen Interessen zu erkunden, was zu Unstimmigkeiten geführt hat. Auch Nicola soll sich bemüht haben, eine positive Beziehung zu ihren Schwiegereltern aufzubauen, doch diese Versuche seien erfolglos geblieben.

Hinter den Kulissen versuchen David und Victoria angeblich, den Familienfrieden wiederherzustellen. Allerdings scheint der Weg dorthin noch lang zu sein, da alte Wunden verheilen müssen. Trotz der Spannungen blüht Brooklyns Ehe mit Nicola auf: Die beiden feiern ihre Beziehung und unterstützen sich gegenseitig in ihrer Entwicklung. Brooklyn hat kürzlich seine Frau für seine neue Hot-Sauce-Linie Cloud23 als Inspirationsquelle genannt. Doch während sich das junge Paar gegenseitig Halt gibt, werfen diese Veränderungen in Brooklyns Leben auch einen Schatten auf die Verbindung zu seinen Eltern und seiner Familie.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2024

