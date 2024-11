"Traumschiff"-Star Susanne Uhlen erinnert an Krebskampf

Die Schauspielerin Susanne Uhlen (69), die durch Rollen in Serien wie Das Traumschiff und Tatort Berühmtheit erlangte, hat sich vor einigen Jahren nach einer überstandenen Brustkrebserkrankung aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Vor knapp zehn Jahren erhielt sie die Diagnose, die ihr Leben drastisch veränderte. In einem Gespräch mit Frau im Spiegel bestätigte die Schauspielerin, dass sie heute gesund ist und ihr Leben mit ihrem Partner Henry Dawidowicz und fünf Hunden in Köln genießt. Mit ihrer positiven Haltung meisterte sie ihre Erkrankung und sagt nun erfreut: "Es geht mir gut."

In dem Interview mit der Frauenzeitschrift sprach Susanne offen über ihre Erfahrungen und wie sie die schwere Zeit bewältigte. Sie unterzog sich allen notwendigen Behandlungen, darunter Chemotherapie, Operation und Strahlentherapie – "das volle Programm", wie sie es selbst beschreibt. Ihr Partner Henry sei während dieser Phase eine immense Unterstützung gewesen, hätte sie zu Klinikterminen gefahren und vor belastenden Einflüssen abgeschirmt. Trotz der Herausforderungen sei sie positiv und entschlossen geblieben. "Ich wollte mich nicht von Ängsten lähmen lassen", betont sie und hebt die Bedeutung einer kämpferischen Einstellung hervor: "Natürlich war es nicht leicht. Aber es ist erwiesen, dass eine positive mentale Einstellung unglaublich hilft. Ich kann es nur immer wiederholen, sei kämpferisch!"

Die Krankheit markiert einen Wendepunkt in ihrem Leben und führte zu der Entscheidung, ihre Schauspielkarriere endgültig zu beenden – was sie "keine Sekunde" bereue. Susanne genießt nun ihr Privatleben und blickt voller Vorfreude auf ihren 70. Geburtstag am 17. Januar. "Ich fliege mit meinen Jungs nach Rom. Ich möchte erst mit meinen Söhnen feiern, danach mit Henry und der Familie", erzählt sie. Dieser runde Geburtstag sei für sie besonders bedeutsam, da sie ihren 60. aufgrund gesundheitlicher Probleme während der Krebstherapie im Krankenhaus verbringen musste.

Anzeige Anzeige

Getty Images Susanne Uhlen bei den Quadriga Awards 2007

Anzeige Anzeige

ActionPress Schauspielerin Susanne Uhlen im August 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Susanne so offen über diesen schweren Schicksalsschlag spricht? Ich finde das total mutig von ihr! Damit macht sie anderen Betroffenen Mut. Hmm, ich würde das an ihrer Stelle wahrscheinlich lieber privat halten. Ergebnis anzeigen