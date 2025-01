70. Geburtstag: Susanne Uhlen ist glückliche TV-Rentnerin

Susanne Uhlen (70) war fünf Jahrzehnte im Showbusiness tätig. Nach ihrer Krebsdiagnose im Jahr 2014 zog sich die ehemalige Schauspielerin allerdings aus dem Fernsehgeschäft zurück, um sich dem Kampf gegen die Erkrankung zu widmen. Heute feiert die deutsche Fernsehikone ihren 70. Geburtstag als glückliche Rentnerin. Gegenüber Bild erzählte Susanne, wie sie mittlerweile zu ihrem TV-Ausstieg steht. "Im Nachhinein war das ein Augenöffner für mich, ein Zeichen und der Moment, wo mir klar war, dass es irgendwie genug ist. Raus aus dem Stress. Zurück zu mir selbst. Ich bin heute glückliche TV-Rentnerin und vermisse nichts", offenbarte der "Nesthäkchen"-Star.

Trotz ihres wohlverdienten Ruhestands bleibt die 70-Jährige aktiv und setzt sich heute für Straßenhunde ein. "Wir kümmern uns mit dem eingetragenen Verein Bund für Tiere in Not um Hunde im Kosovo, versuchen, sie aufzupäppeln und ihnen ein neues Zuhause zu geben", erklärte die einstige Tatort-Darstellerin gegenüber der Zeitung. Ein TV-Comeback schließt Susanne aber aus. Nur für die Serie "Der Tatortreiniger" mit Bjarne Mädel (56) hätte sich die zweifache Mutter eine Rückkehr auf die Bildschirme vorstellen können: "Aber sie ist ja bereits beendet. Da komme ich nicht in Versuchung."

Ihren Geburtstag verbringt Susanne allerdings nicht bei den Vierbeinern, sondern zusammen mit ihren Kindern im Ausland. "Ich fliege mit meinen Jungs nach Rom. Ich möchte erst mit meinen Söhnen feiern, danach mit Henry und der Familie", verriet die Das Traumschiff-Darstellerin gegenüber Frau im Spiegel bereits im November vergangenen Jahres. Der 70. Geburtstag habe für sie eine besondere Bedeutung, da sie die letzte runde Feier aufgrund ihrer Krebstherapie im Krankenhaus hatte verbringen müssen. Heute geht es Susanne allerdings wieder besser. Zusammen mit ihrem Partner Henry Dawidowicz und fünf Hunden lebt sie in Köln und kann zum Glück wieder sagen: "Es geht mir gut."

Instagram / bund.fuer.tiere.in.not Schauspielerin Susanne Uhlen mit ihren Hunden, 2024

ActionPress Schauspielerin Susanne Uhlen im August 2016

