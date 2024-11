YouTube-Star Dingo Dinkelman stirbt nach einem Schlangenbiss

Der YouTube-Star Graham "Dingo" Dinkelman ist am 26. Oktober im Alter von 44 Jahren an den Folgen eines Schlangenbisses verstorben. Der südafrikanische Abenteurer und Familienvater erlitt vor einem Monat einen anaphylaktischen Schock, nachdem er von einer grünen Mamba gebissen worden war. Seine Frau teilte die tragische Nachricht über seinen Instagram-Kanal mit und informierte damit seine rund 650.000 Follower über sein Ableben.

Nach dem Biss der hochgiftigen Schlange wurde Dingo sofort ins Krankenhaus gebracht, wo er in ein künstliches Koma versetzt und auf der Intensivstation behandelt wurde. Trotz aller medizinischen Bemühungen konnte sein Leben nicht gerettet werden. In einer emotionalen Stellungnahme auf Facebook schrieb seine Frau: "Dingo hat in dieser sehr schwierigen Zeit unglaublich hart gekämpft. Wir wissen, dass er dafür gekämpft hat, hier bei uns zu sein, und wir sind so dankbar dafür." Sie fügte hinzu: "Leider ist mein geliebter Mann trotz seiner Stärke und Widerstandskraft heute friedlich im Kreise seiner Familie gestorben."

Dingo, oft als "südafrikanischer Steve Irwin (✝44)" bezeichnet, begeisterte mit seinen Abenteuern Zuschauer auf der ganzen Welt. Mit über 100.000 Abonnenten auf YouTube teilte der Internetstar seine Begegnungen mit exotischen und gefährlichen Tieren und brachte seiner Community so die Faszination der Wildnis näher. Seine Leidenschaft galt vor allem Schlangen, aber auch Krokodile und Giraffen zählten zu seinen Favoriten. Abseits der Kameras war er ein hingebungsvoller Ehemann und Vater von drei Kindern.

Anzeige Anzeige

Instagram / dingo_dinkelman Dingo und Kirsty Dinkelman im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dingo_dinkelman Dingo Dinkelmann im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige