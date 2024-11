"Captain America 4"-Trailer bringt neue Details zum Film

Im Februar feiert "Captain America: Brave New World" endlich seine Premiere. Einen ersten Teaser gab es bereits. Doch auf dem D23-Fan-Event enthüllt Disney jetzt einen fast dreiminütigen Trailer, der den Fans zeigt, was ihnen und dem neuen Captain America bevorsteht. Das Sternenbanner-Schild trägt mittlerweile nicht mehr Steve Rogers (Chris Evans, 43), sondern der Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie, 46). Und der bekommt erst einmal einen frischen Look: Er schwebt in einer blau-weißen Rüstung und mit den charakteristischen Flügeln auf dem Rücken durch die Lüfte – natürlich immer mit dem Schild in der Hand. Sam wird mit dem großen Chaos konfrontiert, das ausbricht, als ein Anschlag auf den US-Präsidenten verübt wird.

Dabei ist der größte Feind gar nicht, wer den Anschlag verübte, sondern der Präsident selbst. In die Rolle des Staatsoberhauptes Thaddeus Ross schlüpft Hollywoodstar Harrison Ford (82). Was Sam erst später herausfinden muss: Hinter dem Politiker steckt eine wahrlich gefährliche Kreatur – der Red Hulk. Den bekamen Fans bisher nur ganz kurz zu Gesicht. Der neue Trailer zeigt aber endlich, wie Thaddeus sich in das rote Äquivalent zum grünen Hulk verwandelt. Dem stellt Sam sich schon im Trailer furchtlos. Aber Marvel wäre nicht Marvel, wenn das die einzige Herausforderung wäre. Zumindest lässt der Clip darauf schließen, dass das Publikum sich auf jede Menge Explosionen und Schießereien freuen kann.

Mit dem neuen Captain-America-Film tritt Anthonys Charakter in die Fußstapfen seines Vorgängers Chris. Der gab sein Schild im letzten großen Avengers-Abenteuer "Avengers: Endgame" ab und setzte sich zur Ruhe. Für Chris gibt es wohl vorerst kein Zurück mehr in seine ikonische Rolle. Dafür durfte er einen Gastauftritt in einem anderen Marvel-Spektakel haben – in Deadpool & Wolverine. Allerdings spielte er hier nicht Steve Rogers, sondern Johnny Storm aus "Fantastic Four". Die Rolle verkörperte er lange vor Captain America im Jahr 2005. Sein Cameo hat dem 43-Jährigen aber richtig Spaß gemacht: "Johnny noch einmal zu spielen, war ein wahr gewordener Traum und er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", freute er sich auf Instagram.

