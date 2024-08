Chris Evans liebt seinen "Deadpool & Wolverine"-Gastauftritt

Deadpool & Wolverine lieferte Zuschauern eine Menge Cameos – darunter Chris Evans (43) in seiner Rolle des Johnny Storm aus den "Fantastic Four"-Filmen. Auf Instagram zeigt sich der Schauspieler jetzt sehr dankbar gegenüber seinen Kollegen Ryan Reynolds (47), Hugh Jackman (55) und Shawn Levy – dafür, dass sie ihm die Gelegenheit gaben, nach 17 Jahren wieder in den Superheldenanzug zu schlüpfen. "Sie sind drei der nettesten Typen, die man je treffen kann. [...] Johnny noch einmal zu spielen, war ein wahr gewordener Traum und er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", betont er in seiner Story.

Bereits in der Vergangenheit drückte der 43-Jährige aus, dass Johnny Storm der Charakter sei, den er am liebsten noch einmal darstellen würde – sogar lieber als Captain America. "Ich meine, ich sehe nicht mehr ganz so aus wie früher. Aber ich liebe diese Figur wirklich", erklärte Chris im Gespräch mit MTV News und fügte hinzu: "[Captain America] ist so wertvoll für mich und ich möchte nicht kaputtmachen, was für eine schöne Erfahrung das war. Aber Johnny Storm, ich finde, er hat seine Zeit nicht wirklich bekommen." Damals ahnte er noch nichts von seinem Glück – aber zwei Jahre später ging sein Traum in "Deadpool & Wolverine" Erfüllung.

Neben Chris gibt es jedoch noch jemand anderen, der sich über einen Gastauftritt in der Rolle eines vergangenen Charakters freuen durfte. Auch Channing Tatum (44) war ein kleiner Teil von "Deadpool & Wolverine" und durfte den Mutanten Gambit verkörpern. Wie begeistert er darüber war, machte er ebenfalls mit einem Beitrag im Netz deutlich. "Ich dachte, ich hätte Gambit für immer verloren. Aber [Ryan] hat für mich und Gambit gekämpft. Ich werde ihm wahrscheinlich für immer zu Dank verpflichtet sein", schrieb er zu einem Bild, das ihn und den Deadpool-Star im Jahr 2014 zeigte.

Getty Images Ryan Reynolds, Shawn Levy und Hugh Jackman bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in New York City

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Ryan Reynolds im Jahr 2014

