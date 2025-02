Anthony Mackie begeistert auf "Captain America"-Premiere

Für Anthony Mackie (46) beginnt gerade ein neues Kapitel seiner Marvel-Geschichte. Im Film Captain America: Brave New World übernimmt er die Titelrolle und tritt damit in die Fußstapfen von Chris Evans (43). Bei einer Premiere des Streifens in New York feierte der Schauspieler diesen Meilenstein, indem er sich mit dem berühmten Schild des Superhelden präsentierte. Dazu trug der US-Amerikaner einen dunkelblauen Zweireiher mit Nadelstreifen. Gut gelaunt posierte er mit der legendären Requisite im Blitzlichtgewitter der Fotografen.

Der neue Marvel-Film zeigt Anthony alias Sam Wilson in seiner ersten Solomission als Captain America. Nach einem Treffen mit dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Thaddeus Ross, gerät der Held in eine politische Intrige. Diese führt zu einem weltweiten Konflikt, bei dem sich Sam ohne die Unterstützung der Avengers beweisen muss. Dabei wird er nicht nur mit Machtkämpfen und politischen Machenschaften konfrontiert, sondern auch mit einem gefährlichen Gegenspieler, der schon bald für Chaos sorgt. Schauspielerisch wird der Filmstar dabei von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen wie Liv Tyler (47), Giancarlo Esposito (66) und Harrison Ford (82) unterstützt.

Als Darsteller genießt Anthony die Auftritte im Rampenlicht, doch in seinem Liebesleben sorgt seine Berühmtheit manchmal für Probleme. Im Gespräch mit People erklärte er vor wenigen Wochen: "Die Vorstellung zu daten ist schwer für mich. Wie kann man jemandem vertrauen? Wie kommt man damit klar, verletzlich zu sein? Woher weiß man, was jemand wirklich von einem will?" Seine längste Beziehung ging 2018 in die Brüche. Damals ließ er sich von seiner Jugendliebe Sheletta Chapital scheiden, mit der er auch vier Kinder hat.

Getty Images Marvel-Stars Sebastian Stan, Chris Evans und Anthony Mackie mit Regisseur Joe Russo

Getty Images Anthony Mackie bei der Premiere von "We have A Ghost" 2023

