Macht Mark Ruffalo doch im neuen "Captain America"-Film mit?

Hat er sich verplappert? Mark Ruffalos (56) Marvel-Karriere sollte eigentlich beendet sein. Sein letzter Film als grüner Hulk war "Avengers Endgame", der 2019 in die Kinos kam. Seitdem hatte er nur kleinere Gastauftritte im Franchise. Der Film Captain America: Brave New World sollte eigentlich auch ohne ihn stattfinden, allerdings sorgt Mark jetzt mächtig für Verwirrung: Wird er doch im neuen Marvel-Film zu sehen sein?

In einem Interview beim Santa Barbara International Film Festival war Mark gefragt worden, ob für ihn als nächstes "Captain America: Brave New World" anstehen würde. Er bestätigte dies und antwortete darüber hinaus: "Ja. Es wird großartig werden." Danach schaute er sich um und scherzte, dass Marvel ihn mit einer Drohne verfolgen würde, um zu verhindern, dass er sich verplappert. All das wirkte mächtig verdächtig und schien die Hoffnungen vieler Fans zu bestätigen! Allerdings berichten nun mehrere Quellen, die Variety vorliegen, dass Mark nur die Frage falsch verstanden hätte und er nicht noch einmal in einem Superheldenfilm zu sehen sein wird.

Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass der "30 über Nacht"-Darsteller Marvel-Geheimnisse verrät. Bei der Premiere von Thor: Tag der Entscheidung teilte er aus Versehen den Ton der ersten zehn Minuten des Films via Livestream aus seiner Hosentasche.

Anzeige

Getty Images Mark Ruffalo, Schauspieler

Anzeige

Disney Mark Ruffalo und Tatiana Maslany in der Serie "She-Hulk: Die Anwältin"

Anzeige

Getty Images Schauspieler Mark Ruffalo im Februar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de