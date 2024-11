Cressida Bonas widmet ihrer Schwester (†) rührenden Artikel

Cressida Bonas (35) trauert um ihre verstorbene Halbschwester und widmet ihr eine emotionale Hommage. Die Ex-Freundin von Prinz Harry (40) verfasste einen Artikel für Pandora in der The Sunday Times Style. "Das Leben wird ohne sie nie mehr dasselbe sein, und manchmal fühlt es sich an, als wäre sie einfach in den Urlaub gefahren, bis ich merke, dass sie nicht zurückkommt", erklärt Cressida unter anderem in ihren Zeilen, die am Sonntag erschienen. Pandora habe ihren Mitmenschen so viel Liebe gegeben und habe sie stets zum Lachen gebracht. "Ich halte die Erinnerungen fest und die vielen Dinge, die sie mich gelehrt hat. Ich vermisse sie. Sie war einfach die Beste", schreibt das Model weiter.

In ihrem Essay beschreibt Cressida ihre Schwester außerdem als den "Anführer unseres Rudels". Zudem macht sie deutlich, dass der Altersunterschied von 15 Jahren nie ein Problem gewesen sei und sie stattdessen besonders zusammengeschweißt habe. Dass ihre Halbschwester nun nicht länger bei ihr ist, habe Cressida noch nicht ganz realisiert. "Jetzt, wo sie von uns gegangen ist, wünschte ich, ich könnte mit ihr über die Erziehung von Söhnen sprechen, denn ich bin jetzt auch Mutter eines kleinen Jungen", offenbart sie ihre Gefühle in dem Artikel weiter.

Anfang August starb Pandora an den Folgen eines "inoperablen Hirntumors", der Anfang des Jahres bei ihr entdeckt wurde. Zuvor kämpfte sie 24 Jahre gegen Krebs. Pandora wurde nur 51 Jahre alt und hinterlässt eine große Lücke bei ihren Liebsten. "Ich werde mich eines Tages daran erinnern, dass du an einem deiner letzten Tage gesagt hast: 'Ich weiß nicht, was der ganze Wirbel soll, ich gehe nirgendwo hin.' Und dann wird mir klar, dass ich dich gar nicht suchen musste. Du warst die ganze Zeit an meiner Seite, denn, meine liebe Schwester, mein Herz ist für immer mit deinem verbunden", zollte Cressida ihrer geliebten Halbschwester auf Instagram im August mit vielen Fotos und einem herzzerreißenden Text den Tribut.

Getty Images Cressida Bonas im Dezember 2020

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas und Pandora Cooper-Key