Cressida Bonas erwartet Nachwuchs dank eingefrorenem Embryo

Prinz Harrys (40) Ex Cressida Bonas (35) ist in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses. In einem Essay in The Sunday Times bestätigt das Model nun, dass es mithilfe künstlicher Befruchtung eines eingefrorenen Embryos schwanger wurde. Trotz des Glückes über die Schwangerschaft habe Cressida jedoch mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen: "Ich habe mit morgendlicher Übelkeit zu kämpfen. Das hatte ich noch nie, und jetzt fühle ich mich, als würde ich seit Monaten auf einem Boot schwanken."

Aus ihrer ersten Schwangerschaft mit Söhnchen Wilbur kenne sie diese Beschwerden nicht. Cressidas erstes Kind mit ihrem Ehemann Harry Wentworth-Stanley erblickte 2022 das Licht der Welt. Bereits ihre erste Schwangerschaft mit dem kleinen Wilbur folgte einem langen Weg mir mehreren frustrierenden Versuchen. "Ich habe Zeit und Geld für Fußreflexzonenmassage, Ernährungsberater, Akupunktur und Hellseher ausgegeben... Sogar für einen deutschen Heiler, der mit Engeln spricht", reflektierte Cressida die Schwangerschaftsreise in The Sunday Times.

Ihre erschwerte Reise zur Schwangerschaft war bei weitem nicht die einzige Herausforderung, der sich die 35-Jährige in den letzten Jahren stellen musste. Im Juli des vergangenen Jahres verstarb die Pandora Cooper-Key, die Halbschwester des Models, im Alter von nur 51 Jahren an Krebs. Wie schwer sie dieser Schicksalsschlag traf, machte sie in einem Artikel in The Sunday Times im November 2022 deutlich: "Das Leben wird ohne sie nie mehr dasselbe sein, und manchmal fühlt es sich an, als wäre sie einfach in den Urlaub gefahren, bis ich merke, dass sie nicht zurückkommt."

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas mit ihrem Sohn und Hund

Instagram / cressida_bonas_ Pandora Cooper-Key und Cressida Bonas

