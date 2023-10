Süß! Cressida Bonas teilt seltenes Bild von ihrem Sohnemann

Cressida Bonas (34) schwebt im absoluten Mamaglück! Zwei Jahre war das Model mit niemand Geringerem als Prinz Harry (39) durchs Leben gegangen. Nach ihrer Trennung 2014 lernte Cressida Harry Wentworth-Stanley kennen – in ihm fand sie die Liebe ihres Lebens: 2020 gaben sich die Turteltauben das Jawort. Drei Jahre später erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. Nun teilt Cressida ein seltenes Pic von ihrem Nachwuchs im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account postet die 34-Jährige das süße Foto: Auf dem Schnappschuss krabbelt der Kleine auf dem Boden, während er sich vorsichtig einem Hund nähert. "Tiefgründige Gespräche", witzelt Cressida unter der Aufnahme. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Das ist zu süß", ist nur einer der zahlreichen Kommentare.

Während Cressida ihr Leben mit ihrer kleinen Familie in vollen Zügen genießt, sorgen ihr Ex und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (42) regelmäßig für Aufsehen. Harrys Schwägerin Prinzessin Kate (41) soll schon von Anfang an Bedenken bezüglich der Ehe mit der Ex-Schauspielerin gehabt haben – sie hätte lieber Cressida an der Seite des Rotschopfs gesehen. "Sie mag [Cressida] sehr und hat ihr Tipps gegeben, wie sie ihr normales Leben bewahren kann", verriet bereits ein Insider gegenüber E! News.

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas mit ihrer Familie

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas' Sohn im Oktober 2023

Getty Images Cressida Bonas im Dezember 2020

