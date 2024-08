Cressida Bonas' Schwester Pandora (†51) stirbt an Hirntumor

Es gibt traurige Nachrichten aus dem Leben von Cressida Bonas (35). Wie Mirror berichtet, ist die Schwester von Prinz Harrys (39) Ex-Freundin am 22. Juli verstorben. Pandora Cooper-Key wurde nur 51 Jahre alt. Sie kämpfte bereits seit 24 Jahren gegen den Krebs, als Anfang des Jahres ein "inoperabler Hirntumor" bei ihr diagnostiziert wurde, dem sie letztendlich erlag. In ihrer Todesanzeige heißt es: "Geliebte Tochter des verstorbenen Edmond Cooper-Key und Lady Mary Gaye Curzon, verehrte Mutter von Bow und Nestor, geliebte Schwester ihrer zwei Brüder und acht Schwestern und hingebungsvolle Tante ihrer Nichten und Neffen."

Pandora litt an dem seltenen Li-Fraumeni-Syndrom, bei dem es sich um eine Krankheit handelt, die das Risiko für verschiedene Krebsarten erhöht. Im Laufe ihres Lebens wurden bei ihr mehrmals Formen von Krebs diagnostiziert: Als sie 26 Jahre alt war, erkrankte sie an der Paget-Krankheit, einer seltenen Form von Brustkrebs im Milchgang, und nach der Geburt ihres Sohnes entdeckten Ärzte einen bösartigen Tumor in ihrer Stirnhöhle. Als sie vor einigen Monaten dann die Diagnose des Hirntumors bekam, erklärte sie gegenüber Daily Mail, dass sie seitdem mit Depressionen zu kämpfen hatte: "Es gab Tage, an denen ich dachte: 'Ich kann den Schmerz nicht ertragen'. Aber dann ist da etwas in mir, das mich wieder aufrichtet."

Pandoras jüngere Schwester Cressida erlangte Bekanntheit durch ihre zweijährige Beziehung mit dem zweiten Sohn von König Charles (75), die 2014 endete. Während Harry sein Glück mittlerweile mit Herzogin Meghan (42) gefunden hat, ist auch die 35-Jährige in festen Händen. 2020 heiratete sie Harry Wentworth-Stanley und wurde drei Jahre später Mama eines Sohnes. Zwischen ihr und dem 39-Jährigen herrscht aber trotzdem kein böses Blut: Cressida war im Mai 2018 sogar auf seiner Hochzeit anwesend.

Getty Images Cressida Bonas im Jahr 2018 in London

Glyn Kirk / AFP / Getty Images Prinz Harry und Cressida Bonas

