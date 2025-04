Schwangere Cressida Bonas gibt Einblicke in das Mamasein

Für Cressida Bonas (36) ist ihre Schwangerschaft etwas Außergewöhnliches. Sowohl ihr Sohn Wilbur als auch das Kind, das die Britin erwartet, entstanden durch In-vitro-Fertilisation. Im Gespräch mit Hello! erklärt die ausgebildete Tänzerin nun, was ihre Mutterschaft ihr bedeutet. "Mamasein ist voller Widersprüche – es kann sehr herausfordernd sein, aber auch magisch sein. Es ist das Schwierigste, was ich je getan habe, und das Beste, was ich je getan habe", offenbart das Model und fügt hinzu: "Beim ersten Mal hat es so lange gedauert, und ich hatte großes Glück. In den Momenten, in denen es schwierig ist, erinnere ich mich daran, dass es ein Wunder ist."

Ihre besondere Perspektive feiert Cressida nun in ihrem neuen Podcast "Lessons From Our Mothers", den sie gemeinsam mit ihrer Halbschwester Isabella Branson moderiert. Ihre neue Show konnte sich schon über berühmte Gäste freuen. Prinzessin Eugenie (35) und Prinzessin Beatrice (36) statteten der Ex-Freundin von Prinz Harry einen Besuch ab und erzählten bei der Gelegenheit, was sie von ihrer eigenen Mama Sarah Ferguson (65) gelernt haben. "Für mich ist es das innere Feuer, die Kraft in mir, und wie ich sie hervorhole, wenn ich sie am meisten brauche", erklärte Eugenie den Gastgebern.

Privat war Cressidas Weg zur Familiengründung lange begleitet von Schlagzeilen über ihr Leben im Rampenlicht. Bis 2014 war sie mit Prinz Harry zusammen und stand durch die Beziehung stark im Fokus der Medien. Heute führt sie ein eher privates Leben mit ihrem Mann Harry Wentworth-Stanley, den sie 2020 heiratete. Ihr erstes Kind kam zwei Jahre später auf die Welt. Wenige Monate danach teilte sie ein süßes Foto auf Instagram, auf dem sie den kleinen Wilbur im Arm hielt.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas mit ihrem Sohn und ihrem Hund, Januar 2023

