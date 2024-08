Cressida Bonas nimmt Abschied von ihrer Schwester (†51)

Cressida Bonas (35) nimmt Abschied von ihrer großen Schwester. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Pandora Cooper-Key am 22. Juli im Alter von 51 Jahren an den Folgen eines "inoperablen Hirntumors" verstorben ist. Nun trauert die Ex-Freundin von Prinz Harry (39) auf Instagram um ihre Schwester. Zu einer herzzerreißenden Fotoreihe, die einige Schnappschüsse der Geschwister und der Verstorbenen zeigt, schreibt sie einen langen Text, der klarmacht, wie nahe Cressida der Verlust geht: "Ich werde dich auf den Märkten suchen, wo wir Arm in Arm spazieren gingen. Zwischen den alten Bäumen werde ich mit ihnen sprechen und sie fragen, wo du bist. […] Und eines Tages werde ich mich daran erinnern, dass du an einem deiner letzten Tage gesagt hast: 'Ich weiß nicht, was der ganze Wirbel soll, ich gehe nirgendwo hin...' Und dann wird mir klar, dass ich dich gar nicht suchen musste. Du warst die ganze Zeit an meiner Seite, denn, meine liebe Schwester, mein Herz ist für immer mit deinem verbunden."

Die Follower von Cressida zeigen sich unter dem Beitrag tief ergriffen von ihren traurigen Worten. "Schöne Worte, die mich zu Tränen rührten. Mein herzliches Beileid zu deinem Verlust, Cressida. Alles Liebe für dich und deine Familie..." oder "Die treffendsten Worte. Es tut mir so leid um deinen Verlust, lass uns beten, dass wir uns alle wiedersehen. Ich bin sicher, dass deine geliebte Schwester immer an deiner Seite und definitiv in deinem Herzen sein wird", lauten nur zwei der unzähligen Beileidsbekundungen.

Vergangenen Samstag berichtete Mirror über den Tod von Pandora. "Geliebte Tochter des verstorbenen Edmond Cooper-Key und Lady Mary Gaye Curzon, verehrte Mutter von Bow und Nestor, geliebte Schwester ihrer zwei Brüder und acht Schwestern und hingebungsvolle Tante ihrer Nichten und Neffen", hieß es in der Todesanzeige. Die Schwester des Models litt an dem seltenen Li-Fraumeni-Syndrom, welches das Risiko für verschiedene Krebsarten erhöht. Im Laufe ihres Lebens wurden bei Pandora mehrere Krebsarten diagnostiziert – so erkrankte sie bereits im Alter von 26 Jahren an einem seltenen Brustkrebs im Milchgang.

Anzeige Anzeige

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas und Pandora Cooper-Key

Anzeige Anzeige

Getty Images Cressida Bonas, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de