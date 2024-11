Der Komponist Charles Dumont stirbt im Alter von 95 Jahren

Es sind traurige Nachrichten, die heute die Musikwelt erschüttern: Der legendäre französische Sänger und Komponist Charles Dumont (✝95), bekannt durch Songs wie "Je ne regrette rien", ist in der Nacht zum Montag im Alter von 95 Jahren verstorben. Die Nachricht über den Tod des Musikers bestätigte seine Lebensgefährtin gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Über die genauen Umstände seines Ablebens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Neben seinem berühmtesten Werk, aufgenommen im Jahr 1960 durch die französische Sängerin Édith Piaf, komponierte Charles in nur wenigen Jahren unzählige berühmte Songs für die Musikerin, darunter auch "Mon Dieu" und "Les Amants". Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit vielen weiteren großen Namen zusammen, darunter auch Barbra Streisand (82) und der italienische Superstar Dalida. In seiner späteren Karriere trat der Künstler dann auch selbst ins Rampenlicht und gab als Solo-Sänger unter anderem Konzerte in der Pariser Konzerthalle Olympia.

Als ausgebildeter Trompetenspieler beschäftigte sich Charles schon früh mit Musik, durch die Zusammenarbeit mit dem Chanson-Star nahm seine Karriere in den 1960er-Jahren eine Wendung. In einem Interview mit AFP betonte er selbst, dass er vieles im Leben der Sängerin zu verdanken habe: "Ohne sie hätte ich nie all das gemacht, was ich gemacht habe, weder als Komponist noch als Sänger."

Getty Images Charles Dumont, französischer Sänger und Komponist

Getty Images Charles Dumont, 2018

