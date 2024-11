Der Schlagzeuger der Bee Gees ist mit 78 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Colin Petersen (✝78), der einstige Schlagzeuger der australischen Popgruppe Bee Gees, ist gestorben. Er hinterlässt seine Söhne Jaime und Ben. Zu seinem Tod sind derzeit noch keine weiteren Details bekannt. In einem Statement der Bee Gees, das unter anderem The Mirror vorliegt, heißt es: "Schweren Herzens geben wir das Ableben unseres lieben Freundes Colin 'Smiley' Petersen bekannt. Er hat unser Leben bereichert und unsere Gruppe mit Liebe, Sorgfalt und Respekt verbunden. Wir wissen nicht, wie wir ohne sein strahlendes Lächeln und seine tiefe Freundschaft weiterleben können. Wir lieben dich, Col. Ruhe in Frieden."

Colin war der erste Schlagzeuger der Gruppe, die in den 1950ern und 1960ern berühmt wurde. Er trägt großen Anteil am frühen Erfolg der Band. An Hits wie "To Love Somebody" oder auch "Words" wirkte der Musiker damals mit. Allerdings war er nur von 1967 bis 1969 Teil der Bee Gees. Danach übernahm Geoff Bridgford seine Position in der gefeierten Popgruppe. Diese ist im Guinness-Buch der Rekorde als "erfolgreichste Familienband der Welt" verzeichnet. 2006 wurde Bee Gees schließlich aufgelöst.

Vor seiner Zeit bei den Bee Gees war Colin in einer anderen Branche aktiv. Seine Karriere begann er nämlich als Kinderschauspieler. Unter anderem war er in dem australischen Filmklassiker "Smiley" zu sehen. Daher erhielt der Schlagzeuger auch seinen Spitznamen – "Smiley".

Getty Images The Bee Gees, Musikgruppe

Getty Images Colin Petersen, Musiker

