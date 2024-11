So lebt die "Wilde Kerle"-Bekanntheit Sarah Kim Gries heute

Schauspielerin Sarah Kim Gries (34) hat inzwischen ihr Glück auf Mallorca gefunden. Vielen ist Sarah wahrscheinlich als die furchtlose Vanessa aus der Filmreihe "Die Wilden Kerle" bekannt. Seit Februar lebt sie nun gemeinsam mit ihrem Ehemann Johannes Semola und ihren beiden Kindern auf der sonnigen Baleareninsel. Nach ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere hat sich Sarah für ein ruhigeres Leben entschieden und genießt nun die Familienzeit fernab des Rampenlichts. Dabei hält sie weiterhin Kontakt zu ihren ehemaligen Kollegen und Freunden aus früheren Tagen.

Über ihr Verhältnis zu Uwe Ochsenknecht (68), der ebenfalls auf Mallorca lebt, verrät Sarah gegenüber Bild: "Wir haben eben noch miteinander gesprochen." Auch zu Jimi Blue (32) und Wilson Gonzalez (34), Uwes Söhnen und ihren Co-Stars aus "Die Wilden Kerle", habe sie regelmäßig Kontakt, auch wenn sich Sarah in der Vergangenheit schon einmal kritisch über Jimi äußerte. In dem Gespräch gesteht Sarah außerdem, dass damals nicht alles reibungslos verlief: Während ihrer jungen Karriere litt sie oft unter Panikattacken. "Ich bin zwar keine Taylor Swift (34), aber in der Öffentlichkeit zu stehen, bekam mir nicht gut", erzählt sie.

Den Wendepunkt in ihrem Leben markierte die Liebe zu Johannes, den sie 2015 in einer Bar in Köln kennenlernte. Allerdings war ihr gemeinsamer Weg nicht einfach. Johannes war ein erfolgreicher Eventmanager, aber litt unter Depressionen und fühlte sich wie ein "Zombie", wie er heute sagt. Sarah hatte schließlich die rettende Idee: Da sie deutsches Brot im Ausland vermisste, schlug sie vor, dass Johannes auf Mallorca Brot backen sollte. "Mit dieser Idee hat sie mir das Leben gerettet. Denn ich lernte mich beim Backen neu kennen", erzählt Johannes stolz. Heute ist er als Back-Influencer erfolgreich und teilt seine Leidenschaft mit über 350.000 Followern auf Instagram. Für die Familie bedeutet das Leben auf der Insel einen Neuanfang und die Möglichkeit, gemeinsam in eine glückliche Zukunft zu blicken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Die wilden Kerle"

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_superheld Sarah Kim Gries, Schauspielerin

Anzeige Anzeige