"Vikings"-Star Travis Fimmel plant Abschied von Hollywood

Travis Fimmel (45), der durch seine Rolle als Ragnar Lothbrok in der Netflix-Serie "Vikings" internationale Berühmtheit erlangte, steht möglicherweise vor einer radikalen Wende in seiner Karriere. Er kündigte gegenüber 20 Minuten an, dass er sich nach dem potenziellen Erfolg der neuen Serie "Dune: Prophecy", in der er eine Hauptrolle spielt, aus Hollywood zurückziehen wolle. Die Serie erzählt die Vorgeschichte zu den Filmen mit Timothée Chalamet (28), die weltweit Hunderte Millionen Euro an den Kinokassen einspielten.

In "Dune: Prophecy" spielt Travis einen Soldaten, der nach einer Begegnung mit einem Riesenwurm zu einer Art Weltraum-Messias wird. "Das klang echt verrückt, als ich das Skript gelesen habe. Als Australier bin ich bereits allen möglichen Kreaturen begegnet – bloß Riesenwürmer habe ich nie gesehen. Nur welche zum Fischen", scherzte er. Und er gestand, dass er die Schauspielerei trotz seines Erfolges "nie genossen" habe. "Ich würde es nicht umsonst machen", meinte Travis gegenüber Esquire. Vielmehr sehe er die Schauspielerei als Mittel zum Zweck, um seine wahren Leidenschaften zu finanzieren: wohltätige Projekte und seine Biermarke, die er mit Freunden gegründet hat.

Geboren und aufgewachsen auf einer Rinderfarm in Australien, träumte Travis zunächst davon, Profi-Footballer zu werden. Nach einer Verletzung wandte er sich dem Modeln zu und wurde als erstes männliches Model mit einem Millionenvertrag für Calvin Klein (81) bekannt. Dennoch zog es ihn immer zurück in die Natur. Auf Instagram teilt er regelmäßig Einblicke in sein Leben auf der Farm, wo er mit Schlangen spielt, mit dem Quad durch den Busch fährt und an Autos herumbastelt. "Eigentlich bin ich nur ein großer Naturbursche", verriet Travis.

Travis Fimmel in "Vikings"

Getty Images Travis Fimmel, Comic Con, 2024

