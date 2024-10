Neue Serie: Trailer von "Dune: Prophecy" veröffentlicht

Große Neuigkeiten für alle Dune-Fans! Donnerstagabend wurde der offizielle Trailer der Dramaserie "Dune: Prophecy" auf der New Yorker Comic Con veröffentlicht. Die neue Serie im "Dune"-Universum präsentiert in sechs Folgen die Vorgeschichte zu den Hit-Filmen und startet am 18. November bei Sky und WOW. "Dune: Prophecy" spielt 10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides, der in den Blockbustern von Timothée Chalamet (28) gespielt wird. Die Serie folgt zwei Harkonnen-Schwestern im Kampf gegen Mächte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen. Dabei gründen sie die Schwesternschaft der Bene Gesserit.

Inspiriert ist die Serie von dem Roman "Der Thron des Wüstenplaneten", geschrieben von Brian Herbert und Kevin J. Anderson. Die Hauptrollen werden gespielt von Hollywood-Stars wie Emily Watson (57), bekannt durch "Breaking the Waves", und Olivia Williams (56), die Königin Camilla (77) in The Crown verkörpert. An ihrer Seite sind der Vikings-Schauspieler Travis Fimmel (45) und "Kingsman"-Star Mark Strong, der in "Dune: Prophecy" den Imperator Javicco Corrino darstellt.

Vor über 50 Jahren veröffentlichte Frank Herbert mit "Der Wüstenplanet" den bis heute erfolgreichsten Science-Fiction-Roman aller Zeiten. Mittlerweile umfasst das "Dune"-Universum mehrere Romanzyklen, die unter anderem von Franks Sohn Brian Herbert aus- oder zu Ende geführt wurden. Dazu kommen mehrere Verfilmungen der Bücher. Zuletzt inszenierte Denis Villeneuve (57) mit seinen "Dune"-Filmen zwei gefeierte Blockbuster mit einem Star-Cast, unter dem sich Timothée Chalamet, Zendaya (28) und Jason Momoa (45) befinden. Der dritte Teil der Hit-Filmreihe soll im Dezember 2026 veröffentlicht werden.

Getty Images Emily Watson, New York Comic Con 2024

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"

