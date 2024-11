Die Kultfigur kehrt in kehrt in neuem "Scary Movie" zurück

Die Fans der "Scary Movie"-Reihe durften sich bereits vor ein paar Wochen über die Nachricht freuen, dass "Scary Movie 6" vom Original-Trio Marlon Wayans (52), Shawn Wayans (53) und Keenen Ivory Wayans (66) inszeniert wird. Nun gibt es einen weiteren Grund, der für Begeisterung sorgen könnte: Die legendäre Figur "Ghostface" wird in die beliebte Horror-Parodie zurückkehren. Dass die ikonische Killerfigur aus "Scream", wieder mit von der Partie sein wird, wurde von Dave Sheridan, der im Originalfilm die Rolle des Doofy und den Killer Ghostface verkörperte, in einem YouTube-Video angeteasert.

Marlon hatte bereits auf Instagram die Rückkehr von "Ghostface" angedeutet. Auf einem Bild posiert er neben der bekannten gruseligen Figur, was die Fans der Scream-Reihe begeisterte. Die Frage, ob auch Anna Faris (47), die in den ersten Teilen eine Hauptrolle spielte, zurückkehren wird, bleibt offen. Viele hoffen auf ihr Comeback, um den Nostalgiefaktor weiter zu verstärken. Sheridan gab im Video an, dass er nichts weiter enthüllen werde, doch die Vorfreude ist bereits jetzt enorm groß.

Die Geschichte der "Scary Movie"-Reihe hat über die Jahre einige Höhen und Tiefen erlebt, besonders nachdem das ursprüngliche Team um die drei Wayans-Brüder die Kontrolle über die Produktion abgab. Ihre Rückkehr für den sechsten Teil weckt nun die Hoffnung, dass der Film wieder die kultige Magie der ersten beiden Teile einfangen könnte. Die neue Parodie wird sich laut Filmstarts.de speziell den Filmen "Scream 5" und "Scream 6" widmen. Ein genaues Startdatum für die Dreharbeiten ist noch nicht bekannt, es wird jedoch spekuliert, dass sie im Jahr 2025 beginnen könnten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ein Schauspieler trägt die Maske aus dem Film "Scream" bei der Vorstellung von "Scream VI" in Sydney

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Wayans, Carmen Electra und Keennen Ivory Wayans bei der Premiere von "Scary Movie" in 2000

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige