Ridley Scott dementiert Behauptungen über geschnittenen Kuss

Denzel Washington (69) behauptete, dass eine seiner Szenen in "Gladiator II" herausgeschnitten worden sei. Angeblich küsst er darin einen anderen Mann. Regisseur Ridley Scott (86) wurde in einem Interview mit Variety auf der Premiere in L.A. nun danach gefragt und zeigte sich sichtlich irritiert. Er meint, es habe nie einen Kuss gegeben. "Das ist Quatsch! Wir haben uns den Film sogar noch einmal angeschaut, es gab nie einen Kuss. [...] Sie haben den Moment nachgestellt und es ist nichts passiert", erklärt der Filmemacher. Auch bei Denzel wurde bei demselben Event noch einmal nachgehakt. Der Schauspieler meint lachend: "Es ist viel Lärm um nichts. Es ist wirklich viel Lärm um nichts. Wissen Sie, sie machen mehr daraus, als es war."

Offenbar lag hier ein kleines Missverständnis vor, denn vor wenigen Tagen schien Denzel der Produktion noch zu unterstellen, die Szene aus Sorge herausgeschnitten zu haben. "Ich glaube, sie haben Schiss bekommen. Ich habe einen Mann auf die Lippen geküsst und ich glaube, sie waren nicht bereit dafür", meinte der 69-Jährige im Gespräch mit Gayety. Allerdings handle es sich nicht um eine romantische Geste, so Denzel weiter. Vielmehr sei der Kuss fast gefährlich gewesen, denn sein Charakter holt nur unmittelbar danach zum Todesstoß aus und tötet sein Gegenüber.

Die kurze Diskussion um Denzels Szene dürfte "Gladiator II" aber nicht den Erfolg absprechen. Denn der historische Action-Blockbuster ist erst seit wenigen Tagen in den Kinos der Welt zu sehen und mauserte sich schon jetzt zu einem der ganz großen Erfolge des Jahres. Wie Deadline berichtete, spielte das Filmspektakel nach seinem Start in 63 Ländern gleichzeitig rund 82 Millionen Euro innerhalb nur weniger Tage ein. Damit kletterte "Gladiator II" in den meisten Ländern direkt auf Platz eins der Kinocharts. Ein gewaltiger Erfolg und für Ridley sein bisher erfolgreichstes Projekt. Auch die Kritiker scheinen bereits überzeugt und lobten sowohl die Darsteller als auch den Regisseur.

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

Getty Images Denzel Washington, Ridley Scott und Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere

