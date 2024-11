Denzel Washingtons Kuss-Szene aus "Gladiator II" geschnitten

Denzel Washington (69) spielt in "Gladiator II" den ambitionierten Waffenhändler Macrinus, der einen Stall von Gladiatoren unterhält und zudem römischer Kaiser werden will. Wie der Schauspieler nun persönlich gegenüber Gayety enthüllt, gab es sogar eine besondere Kuss-Szene von ihm. Zwar drehte er den intimen Moment, doch im finalen Film wird er nicht zu sehen sein. Er erklärt: "Ich habe einen Mann auf die Lippen geküsst, aber es wurde geschnitten."

Der Hollywoodstar verrät in diesem Kontext auch seine Vermutung, weshalb diese Entscheidung wohl nachträglich gefallen war: "Ich glaube, sie haben Schiss bekommen. Ich habe einen Mann auf die Lippen geküsst und ich glaube, sie waren nicht bereit dafür." Denzel merkt außerdem an, dass sein Charakter den besagten Mann wohl nur "etwa fünf Minuten später" in einer symbolischen Geste kaltblütig tötet. Er betitelt diesen Moment als "Todeskuss".

Dem 69-Jährigen fielen die Dreharbeiten für die Fortsetzung des Kultfilms "Gladiator", in welchem damals noch Russell Crowe (60) die ikonische Hauptfigur übernommen hatte, wohl sehr leicht. Auf dem Los-Angeles-Screening enthüllte Denzel kürzlich, dass es für ihn persönlich gar kein Problem dargestellt habe, sich in die neue Rolle einzufinden. Der erfahrene US-Amerikaner erläuterte völlig ehrlich: "Alles, was wir zu tun hatten, war, die Klamotten anzuziehen und anzufangen, zu sprechen."

Getty Images Denzel Washington, Connie Nielsen, Paul Mescal und Fred Hechinger

United Archives GmbH Szene aus dem Film "Gladiator"

