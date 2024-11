Vor sieben Monaten: Peter Lohmeyer (62) ist Papa geworden

Peter Lohmeyer (62) gab eigentlich erst im April bekannt, dass er und seine Lebensgefährtin Leonie Seifert ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Bei einer Gala der Brost-Stiftung, bei der Bild anwesend war, verriet der "Das Wunder von Bern"-Star ganz nebenbei, dass er bereits Papa geworden ist. Und nicht nur das: Er plauderte zudem noch das Babygeschlecht aus. "Meine Freundin und ich saßen auf dem Weg hierher in der Bahn im Familienabteil, mein neuer Sohn war dabei, sieben Monate, das ist immer ein bisschen anstrengend", erzählte der Schauspieler laut dem Nachrichtenportal.

Den Namen wollte Peter zwar nicht preisgeben, dafür gab er dem Nachrichtenblatt einige Einblicke in seinen späten Vateralltag, der aus seinem Munde gar nicht so anstrengend klang: "Gar nicht so wild. Ich bekomme noch genug Schlaf, das ist kein Problem." Das hat er wohl vor allem seiner Freundin zu verdanken, die laut ihm auch während des Gala-Abends allein auf den Kleinen aufpasste.

Peter und Leonie gehen bereits seit sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Während ihr gemeinsamer Spross Leonies erstes Kind ist, ist der Schauspieler in Sachen Vaterfreuden schon geübt: Aus vorherigen Beziehungen hat der 62-Jährige zwei Töchter und zwei Söhne. Einer seiner Söhne ist sogar richtig bekannt: Es handelt sich um den Moderator Louis Klamroth (35).

Getty Images Peter Lohmeyer und Leonie Seifert, 2018

Getty Images Peter Lohmeyer, 2024

