Diese Promis überzeugten bei den GQ Men of the Year Awards

Es ist wieder so weit: GQ kürt die einflussreichsten Männer des Jahres! Für dieses elegante Event wurden die größten Hollywood-Stars nach London geladen und glänzten auf dem roten Teppich um die Wette. Der gesamte Abend lief unter dem Motto "Elevated Red Carpet" und die Gäste haben nicht enttäuscht: Nicole Kidman (57) begeistert in einem purpurroten Kleid, Jude Law (51) geht es in seinem Anzug eher lässig an. Auch aufstrebende Künstler waren vertreten: Neben Asa Butterfield (27) in seinem Outfit komplett aus Denim rockte auch Amelia Dimoldenberg (30) in ihrem schwarzen Glitzerkleid den Abend. Die besten Looks des Abends seht ihr im Promiflash-Video.

