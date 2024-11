Nicole Kidman und Co. strahlen bei GQ Men of the Year Awards

Am Dienstagabend zogen Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman (57) und Moderatorin Amelia Dimoldenberg (30) bei den GQ Men of the Year Awards in London alle Blicke auf sich. Während Nicole in einem auffälligen roten Kleid mit hohem Kragen und geschnürtem Korsett am Rücken über den roten Teppich flanierte, überzeugte Amelia in einer schwarzen Glitzerrobe. Hollywood-Beauty Alicia Vikander (36) hingegen entschied sich für die Awardverleihung für einen besonders extravaganten Look. Zu einer grün-karierten Bouclé-Jacke kombinierte sie eine silberne Glitzerbluse und kurze Shorts, die ihre Beine besonders in Szene setzten.

Doch die drei Frauen waren nicht die einzigen Hingucker: Auch die Männer um Schauspieler Jude Law (51) glänzten auf ganzer Linie. Der "Sherlock Holmes"-Star entschied sich zu diesem Anlass für einen hellblauen Anzug. Nicoles Co-Star in "Babygirl", Harris Dickinson (28), war nicht ganz so farbenfroh wie Jude unterwegs. Der Schauspieler trug einen eleganten braunen Anzug mit passender Krawatte. Joe Alwyn (33) ging es da etwas legerer an. Der Ex von Taylor Swift (34) kombinierte zu einer schwarzen Hose eine lässige Lederjacke.

Doch Nicole überstrahlte in ihrem roten Kleid an diesem Abend alle. Aktuell hat die 57-Jährige auch beruflich gesehen eine richtig gute Phase, denn die Schauspielerin feiert einen Filmhit nach dem anderen. So erscheint bald ihr neuer Streifen "Babygirl". Dennoch merkt die vierfache Mutter, dass sie mit Ende 50 nicht mehr so kann wie vor einigen Jahren noch. "Wenn man älter wird, merkt man, dass man manchmal um drei Uhr morgens weinend und keuchend aufwacht", erzählte sie im Interview mit der britischen GQ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alicia Vikander, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Jude Law bei den GQ Men Of The Year Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Alwyn, Hollywoodstar

Getty Images Harris Dickinson, Schauspieler

Getty Images Nicole Kidman bei den GQ Men Of The Year Awards 2024

Getty Images Amelia Dimoldenberg bei den GQ Men Of The Year Awards 2024