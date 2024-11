Die schönsten Red-Carpet-Looks bei den Country Music Awards

Mittwochnacht wurden in Nashville die CMA Awards verliehen – und für einen der wichtigsten Preise der Szene schmissen die Stars sich auf dem roten Teppich so richtig in Schale. Von elegant bis lässig war alles dabei. Besonders cool sah Lainey Wilson aus: Die Sängerin trug einen schwarzen Hosenanzug mit leicht durchsichtigen Beinen, dazu einen Blazer mit passender Perlenbestickung sowie einen Hut mit breiter Krempe. Auf schlichtes Schwarz setzte auch ihre Kollegin Miranda Lambert (41) in einem langen schulterfreien Kleid. Kacey Musgraves (36) und Kelsea Ballerini (31) wagten da schon etwas mehr. Während Kacey in einem engen hellblauen Kleid mit Perlen und breiten Fellärmeln aufschlug, funkelte Kelsea neben Freund Chase Stokes (32) in einem silberfarbenen Glitzerdress.

Aber auch die Herren der Schöpfung konnten sich sehen lassen. Vor allem Schauspieler Jeff Bridges (74) überzeugte, denn er trug zu schlichter schwarzer Jeans ein Jackett mit Brokatmuster. Bei seinem Kollegen Billy Bob Thornton (69) mussten manche Fans sicher zweimal hinschauen. Der Filmstar war mit seinem schief sitzenden Hut, dem türkisfarbenen Hemd unter dem Jackett und jeder Menge auffälligem Schmuck kaum wiederzuerkennen. Auch Newcomer Shaboozey (29) stach mit seinem leuchtend mintfarbenen Anzug aus der Menge heraus. Countrystars wie Thomas Rhett, Dustin Lynch (39) und Chris Stapleton (46) kombinierten ihre Looks mit einem echten Must-have auf einem Country-Music-Event: einem Cowboyhut. Auch den verzichtete Sänger Luke Combs (34) zwar – dafür war er dank nachtblauem Samtjackett ein Hingucker.

Der Abend der Country Music Association Awards ist jedes Jahr ein Highlight und auch in diesem Jahr konnten sich die Fans neben der eigentlichen Verleihung auf einiges gefasst machen. Musiker Morgan Wallen ging mit den meisten Nominierungen an den Start, wurde aber nur als Entertainer des Jahres ausgezeichnet. Das Moderatorentrio aus Lainey, Luke Bryan (48) und Peyton Manning sorgten neben einigen Späßen auch für emotionale Momente. So wurden unter anderem die 2024 verstorbenen Countrystars Toby Keith (✝62) und Kris Kristofferson (✝88) gebührend geehrt. Live-Auftritte von Shaboozey, Post Malone (29), Jelly Roll und Co. sorgten den ganzen Abend für die richtige Stimmung.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den CMA Awards 2024

Getty Images Jeff Bridges bei den CMAs in Nashville 2024

Getty Images Luke Bryan, Lainey Wilson und Peyton Manning, Moderatoren der CMAs 2024

Getty Images Miranda Lambert bei dem CMAs

Getty Images Shaboozey, Country-Sänger

Getty Images Chris Stapleton bei den CMA Awards 2024

Getty Images Nicole Hocking und Luke Combs bei den Country Music Association Awards

