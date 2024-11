Schweres Vergehen: Conor McGregors Verlobte steht hinter ihm

Conor McGregors (36) Verlobte Dee Devlin zeigte am Freitag erneut ihre unerschütterliche Unterstützung für den MMA-Superstar und begleitete ihn zu einem Gerichtstermin in Irland, wie TMZ berichtet. Der Sportler war in einen Zivilprozess wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verwickelt und wurde vor wenigen Stunden schuldig gesprochen. Dee scheint das aber nicht zu stören – sie steht hinter ihrem Mann! Hand in Hand lief das verlobte Paar in den Gerichtssaal und agierte als eingespieltes Team.

Ob Dee nach dem Urteil immer noch hinter ihrem Mann steht? Immerhin wurde Conor nun schuldig gesprochen und muss seinem Opfer Nikita umgerechnet 240.000 Euro Schadenersatz zahlen. Eine große Überraschung, dass Dee hinter ihrem Partner steht, ist es allerdings nicht. Im vergangenen Jahr soll der UFC-Star schon einmal eine andere Frau sexuell belästigt haben. An seinem 34. Geburtstag soll Conor sein mutmaßliches Opfer auf einer Jacht geschlagen und ihr mit dem Tod gedroht haben. Auch hier wich seine Partnerin nicht mal einen Zentimeter von der Seite des vierfachen Vaters.

Dees Liebe für Conor geht sogar unter die Haut! Im August 2022 ließ sie sich nämlich ein Tattoo für ihren Partner stechen und unterstrich damit abermals ihre Liebe zu dem Kämpfer. "Meine Welt. Ich werde dich für immer aus ganzem Herzen lieben", ließ sie ihre Fans auf Instagram wissen. In ihrer Beziehung durften die beiden bereits vier Kinder auf der Welt begrüßen.

Getty Images Conor McGregor im Mai 2022

Instagram / deedevlin1 Dee Devlin und Conor McGregor mit ihren drei Kindern

