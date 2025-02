Conor McGregor spuckt Fan wegen Anspielung ins Gesicht

Da wurde bei Conor McGregor (36) wohl ein wunder Punkt getroffen. Der MMA-Profi ist bekannt für sein unberechenbares Gemüt. In einem Einkaufszentrum treibt es ein Anhänger in den Augen des Sportlers zu weit. Ein Video, das auf X kursiert, zeigt, dass der Fan ihm den Satz "Let's Go Khabib" entgegenruft. Dabei handelt es sich um eine Anspielung auf Conors Kampf gegen seinen Kontrahenten Khabib Nurmagomedov (36) aus dem Jahr 2018. Die beiden waren sich schon vorher heftig angegangen, aber als der Ire in der vierten Runde gegen den Russen verlor, saß die Demütigung offenbar tief. Als der Mann Conor nun an diese Niederlage erinnert, kann dieser nicht an sich halten – der Sportler geht direkt auf ihn zu und spuckt ihm unmittelbar ins Gesicht.

Der Streit zwischen Conor und Khabib ging damals sogar noch weit über eine Niederlage hinaus. Im Anschluss an den Kampf gab es auch im Netz immer wieder Auseinandersetzungen – die letzte ist erst ein paar Wochen her. Zu dem Zeitpunkt verfasste Conor zum wiederholten Male in einer X-Unterhaltung rassistisch ausfallende Beiträge. Die beiden Kampfsportler schenkten sich gegenseitig nichts, aber der 36-Jährige holte auch verbal gegen Khabibs Familie, unter anderem seinen verstorbenen Vater und seine Kinder, aus. Die Posts und vor allem die Schimpftirade sind mittlerweile gelöscht, aber das klingt fast danach, als würde hier ein alter Streit wieder richtig aufflammen.

Dass Conor nicht gerade eine weiße Weste hat, ist kein Geheimnis. Der ehemalige UFC-Leichtgewichts-Champion sorgte bereits für mehrere Skandale, zuletzt Mitte Januar, als er wegen sexueller Nötigung verklagt wurde. Die Klage bezieht sich auf einen Vorfall aus dem Jahr 2023, bei dem er eine Frau beim NBA-Finalspiel sexuell belästigt haben soll. Bereits im Sommer 2023 gab es hier eine erste Untersuchung, die Behörden entschieden sich aber, keine Anklage zu erheben. Die Anwälte des Iren sind auch jetzt zuversichtlich, dass diese Klage abgewiesen wird. "Fast zwei Jahre und mindestens drei Anwälte später hat die Klägerin eine neue falsche Geschichte", betonte die Juristin Barbara Llanes gegenüber TMZ. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass derartige Vorwürfe gegen Conor vorliegen – in der Vergangenheit wurde er bereits der Vergewaltigung beschuldigt.

Getty Images Khabib Nurmagomedov bei seiner Aufnahme-Zeremonie in die UFC-Hall-of-Fame, Juni 2022

Getty Images Conor McGregor bei den NBA-Finals

