Nach Schuldspruch: Conor McGregor verliert seine Werbedeals

Der irische Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor (36) wird nicht länger in den Werbekampagnen seines ehemaligen Whiskey-Unternehmens Proper No. 12 zu sehen sein. Dies gab laut TMZ Sports das Unternehmen Proximo Spirits bekannt, das seit 2021 die volle Kontrolle über die Marke hat. Nach einer zivilrechtlichen Klage gegen Conor trennt sich das Unternehmen von dem Sportler und plant nicht mehr, seinen Namen oder sein Bild in der Werbung zu verwenden.

Der Schritt erfolgt kurz nachdem Conor in einer Zivilklage für einen Vorfall im Jahr 2018 schuldig gesprochen wurde, bei dem er Nikita Ni Lamhain vergewaltigt haben soll. Obwohl das Unternehmen keinen direkten Zusammenhang zwischen der Entscheidung und der Klage herstellte, deutet die zeitliche Nähe darauf hin. Noch im vergangenen Monat arbeitete Proper No. 12 eng mit Conor zusammen und veröffentlichte gemeinsame Beiträge in den sozialen Medien. Neben dem Whiskey-Unternehmen distanziert sich auch der Spieleentwickler IO Interactive von dem Kämpfer und entfernt alle Inhalte rund um Conor aus dem beliebten Videospiel "Hitman".

Conor hatte seinen Anteil an Proper No. 12 bereits 2021 verkauft und dabei Hunderte Millionen Dollar verdient. Der Whiskey, den er gemeinsam mit Proximo Spirits aufbaute, wurde schnell zu einem weltweiten Erfolg. Während es beruflich gut lief, ist sein Privatleben von Turbulenzen geprägt. In einer Botschaft auf der Plattform X entschuldigte er sich kürzlich bei seiner langjährigen Partnerin Dee Devlin für persönliches Fehlverhalten. "Ich kann nicht zurückgehen, aber ich werde nach vorne schauen", schrieb er. Conor und Dee sind seit vielen Jahren ein Paar, haben drei gemeinsame Kinder und galten lange als Traumpaar. Der Athlet kündigte an, sich nun wieder auf das Training und seine Rückkehr in den Ring konzentrieren zu wollen, um sich sportlich zu rehabilitieren.

Getty Images Conor McGregor im Juli 2021

Getty Images Conor McGregor und seine Partnerin Dee Devlin im Mai 2022

